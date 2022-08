Raquel González: "Esta plata es para estar muy contenta"

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La atleta española Raquel González afirmó que la plata conquistada este martes en el Campeonato de Europa de Múnich es para estar "muy contenta" después de las dificultades que ha tenido que superar este año para llegar a la cita con garantías.

"Ha sido una carrera muy dura, muy emocionante y a la vez espectacular porque estaba el circuito lleno de gente de casa, animando a tope. Y creo que cerrar así la temporada -en la que he tenido que batallar más fuera que dentro de las pistas- hemos adaptado la temporada y planificar para que saliese así", comentó.

"La referencia era la atleta griega", apuntó la marchadora catalana, que sólo fue superada por Antigoni Ntrismpioti. "Era mi rival, no la tenía que dejar y hemos entrado en batalla. Me he dicho que se la iba a devolver pero no he podido remontar", admitió la flamante subcampeona de Europa.

"Pero esta plata es para estar muy contenta. Ha sido muy bonito poder conseguir la medalla, pero también duro por mi familia, que ha sufrido mucho conmigo. Ha sido un regalo muy bonito para ellos", sentenció en declaraciones a la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).