Miguel Molina conquista con Ferrari el título de constructores en el Mundial de Resistencia

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Miguel Molina, ganador en 2024 de las 24 Horas de Le Mans, ha contribuido este fin de semana a otro podio del Ferrari 499P nº50 en el Campeonato del Mundo FIA de Resistencia, sellando gracias a ello el título de constructores en la categoría de Hypercar.

Miguel Molina y sus compañeros Nicklas Nielsen y Antonio Fuoco se dirigieron al Circuito Internacional de Baréin para disputar la última cita de este Mundial con la misión de ayudar a Ferrari a conquistar el título de constructores. Desde la sexta línea de parrilla, Nielsen salió cauto junto al desierto de Sakhir, alcanzando rápidamente el top 10.

El danés avanzó varios puestos durante su doble 'stint' y cedió el volante a Molina, que era octavo cuando entró y realizó una actuación ejemplar para cimentar las opciones de podio. Pese a una neutralización, el equipo mantuvo su estrategia quedándose en pista, y, gracias a ese hueco, el fundador de ROGO Motorsport Agency se mantuvo entre los líderes de carrera antes de pasar el testigo a Fuoco a mitad de carrera.

Prolongó el italiano los esfuerzos de sus compañeros y Nielsen volvió a los mandos. Gracias a una ejecución armoniosa de su estrategia, el trío se situó de nuevo en la batalla antes de otra neutralización en modo de 'safety car' en la última hora de carrera. El danés, cuarto en el momento del relance, completó su ofensiva logrando el tercer lugar.

Ferrari, equipo líder del campeonato en Baréin, obtuvo así su cuarto podio de la temporada. Como resultado de ello, el coche 499P nº50 formó parte de un resultado histórico para los del 'Cavallino Rampante', ya que el constructor italiano logró su noveno título mundial en la competición de resistencia, 53 años después de llevarse el primero.

"Estoy absolutamente feliz por haber acabado la temporada de esta manera. Ha sido un año largo y exigente, pero lleno de grandes momentos. Luchamos duramente en cada final de semana, y acabar con este resultado es una sensación increíble. Ganar el título de constructores significa mucho, no solo para el equipo y para la marca, sino también a nivel personal, ya que he formado parte de este proyecto desde sus inicios. Felicidades a nuestros compañeros en el nº51 por lograr el título de pilotos", comentó el español en referencia a Alessandro Pier Guidi, James Calado, y Antonio Giovinazzi.

"Y gracias a Antonio y a Nicklas porque hemos acabado en el podio del Campeonato del Mundo por tercer año consecutivo. Este es un momento especial para todos: los ingenieros, los mecánicos y todo el personal de Maranello. El trabajo en equipo ha sido excepcional, y me siendo muy orgulloso de haber contribuido a este capítulo de Ferrari y a la historia del motorsport español. Ahora podemos mirar hacia el futuro con confianza y ambición", declaró Molina finalmente a su agencia de prensa.