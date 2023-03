Mikaela Shiffrin: "Quizá no me acostumbre nunca a este hito"

"Quiero demostrar en Andorra que soy una de las esquiadoras más rápidas del mundo"



BARCELONA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La esquiadora estadounidense Mikaela Shiffrin aseguró, tras batir el récord de triunfos (87) en carreras de Copa del Mundo de esquí alpino el pasado fin de semana en Äre, que todavía no se ha acostumbrado al hito logrado y, de cara al cierre de temporada en Soldeu (Grandvalira, Andorra), aseguró que quiere demostrar que es la más rápida del mundo.

"Continúo viendo el número 87 en todas partes y la gente me pregunta cuándo superaré esta cifra. Me siento extraña, es un hito al que me costará mucho acostumbrarme, y quizás no lo haga nunca", reconoció en una entrevista a los medios de la Copa del Mundo de Andorra recogida por Europa Press.

Shiffrin está ya en Andorra para intentar cerrar por todo lo alto la temporada 2023, con una nueva victoria que sumar al hecho de que recibirá el domingo el Globo de Cristal Overall 2023 y el de las disciplinas de Eslalon y Eslalon Gigante, en una ceremonia que supondrá el colofón a la temporada.

En Grandvalira, la estadounidense competirá en las carreras del día 16 en Supergigante en la pista Àliga, y los días 18 y 19 en la Avet en Eslalon y Eslalon Gigante, con lo que todavía tiene la posibilidad de cerrar la temporada con 90 victorias, si ganara en las tres citas.

"Todavía competiré con nervios añadidos, porque además ahora tengo que demostrar que soy una de las esquiadoras más rápidas del mundo", manifestó la esquiadora de Vail (Colorado, Estados Unidos), de 28 años.

Tras 13 temporadas disputando el circuito de Copa del Mundo, considera que las finales siempre se viven con un ambiente "menos estresante". "Aunque cuando se trata de carreras, siempre tengo un cierto nivel de nerviosismo. El final de temporada y las últimas carreras quizás son algo menos salvajes, y las disfrutamos más", señaló.

Shiffrin también comentó los 17 pódiums entre Juegos Olímpicos y Campeonatos del Mundo. "No estoy segura de que me quede algo por conseguir, ya que no creo que pueda superar más récords, con lo que ahora necesito establecer las expectativas de manera realista y después seguir adelante", se sinceró.

Desde Soldeu recordó los momentos especiales que vivió en Grandvalira durante las Finales 2019, y reconoce que después de tantas paradas a lo largo del camino, esta temporada está siendo muy similar a la de hace 4 años.

"Fue muy positivo sentir a todas las personas que vinieron a animarme, así como el calor de todos los que rodearon el evento. Es muy curioso porque realmente estoy sintiendo lo mismo esta vez, es como un déjà-vu", reconoció.