Milagros Tolón felicita a los medallistas españoles en el Europeo cadete, júnior y sub-21 de kárate

La ministra de Deportes, Milagros Tolón, ha felicitado a los medallistas españoles en el Europeo cadete, júnior y sub-21 de kárate. - CSD

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha felicitado este martes en la sede de su ministerio a los medallistas españoles en el Campeonato de Europa de kárate de categoría cadete, júnior y sub21, en el que delegación española sumó catorce 'metales', tres oros, cuatro platas y siete bronces.

En un acto junto con el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, y el presidente de la Real Federación Española de Kárate y Disciplinas Asociadas, Antonio Moreno, la ministra ha destacado los éxitos consechados por los deportistas y miembros del equipo técnico.

"Las medallas son el reflejo del talento, el compromiso y la constancia de nuestros jóvenes, así como de la sólida estructura federativa que los acompaña. El kárate español destaca en su apuesta por la base, por la igualdad de oportunidades y por el desarrollo integral de nuestros deportistas", subrayó Milagros Tolón.

En el Campeonato de Europa, Paola García (kata sub-21), Iván Martín (kata sub-21) y Candela Peña (kata cadete) lideraron los logros del equipo español con sus respectivas medallas de oro. El segundo cajón del podio lo pisaron los equipos de kata cadete y junior, tanto en categoría femenina como masculina, el equipo de kata sub-21 femenino y José Ángel León, que fue subcampeón en la modalidad de kata en categoría júnior.

Por su parte, las siete medallas de bronce que completaron el botín de la selección nacional las lograron Hugo González (kata cadete), Rocío Castro (kata júnior), Noa López (kumite júnior), Julia Just (kumite sub-21), Ariadna Chica (kumite cadete), Óscar Arribas (kumite cadete) y el equipo de kata sub-21 masculino.

"España es hoy una referencia internacional en kárate gracias al esfuerzo colectivo de deportistas, técnicos, clubes y federaciones. Este éxito nos anima, sin duda, a seguir reforzando las políticas públicas de apoyo a un deporte que es garantía de éxito desde la base hasta el alto nivel", subrayó Milagros Tolón, quien ha podido presenciar una exhibición por parte de los medallistas.

La titular de la cartera de Deportes también ha aprovechado el encuentro para desear suerte a la Real Federación Española de Kárate y Disciplinas Asociadas en los siguientes objetivos de un año marcado por el Europeo de para-kárate, el Campeonato del Mundo por equipos y el Mundial cadete, júnior y sub-21.