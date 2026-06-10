Milagros Tolón y Raúl Chapado comparten los retos del atletismo español hasta Los Ángeles 2028

La ministra de Deportes, Milagros Tolón, y el presidente de la RFEA, Raúl Chapado, han compartido los retos del atletismo español hasta Los Ángeles 2028. - CSD

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha compartido este miércoles con el presidente de la Real Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado, los principales retos del atletismo en el ciclo hasta los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en una reunión en la sede del ministerio.

Durante el encuentro, Milagros Tolón ha destacado el papel estratégico del atletismo y ha puesto en valor los resultados logrados en las recientes competiciones internacionales de los atletas españoles.

Tolón ha reconocido el trabajo que viene realizando la Real Federación Española de Atletismo para potenciar su estructura deportiva y proyectar la imagen de España a través del deporte, reiterando la voluntad del Gobierno de continuar trabajando de manera coordinada con la entidad presidida por Raúl Chapado.