Milagros Tolón subraya el apoyo del Gobierno al modelo federativo en una reunión con ADESP

La ministra de Deportes, Milagros Tolón (centro), y el presidente de ADESP, José Hidalgo; el secretario general Vicente Martínez; los vicepresidentes Carmelo Paniagua, Francisco Gómez y Carmen Ocete; y Asunción Loriente, de Comisión Mujer y Deporte. - CSD

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha mantenido este martes una reunión de trabajo con representantes de la Asociación del Deporte Español (ADESP), entidad que agrupa a las federaciones deportivas españolas, un encuentro en el que subrayó el compromiso del Gobierno de España "con el fortalecimiento del modelo federativo como eje esencial para el desarrollo del deporte en nuestro país".

"Durante el encuentro, celebrado en la sede del Ministerio, la ministra ha reafirmado el compromiso del Gobierno de España con el fortalecimiento del modelo federativo como eje esencial para el desarrollo del deporte en nuestro país", expresó un comunicado del Consejo Superior de Deportes (CSD).

Además, ambas partes han intercambiado impresiones sobre los principales retos de las federaciones deportivas españolas y han repasado las prioridades de trabajo en el ciclo que culminará con la celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Angeles 2028.

A la reunión han asistido el presidente de ADESP, José Hidalgo; el secretario general de la asociación, Vicente Martínez; así como los vicepresidentes Carmelo Paniagua, Francisco Gómez y Carmen Ocete; y la presidenta de la Comisión de Mujer y Deporte, Asunción Loriente.