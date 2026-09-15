Miles de corredores se unen en España a la Bimbo Global Race para convertir cada kilómetro en alimentos

Archivo - Imagen de la Bimbo Global Race de Barcelona en 2024. - BIMBO - Archivo

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Miles de corredores participarán este mes en una nueva edición de la Bimbo Global Race, la iniciativa global de Grupo Bimbo que une deporte, solidaridad y compromiso social en 23 países y que en España volverá a celebrarse en Barcelona y Madrid para fomentar hábitos de vida saludables y contribuir a que más alimentos lleguen a quienes más lo necesitan.

Como parte de su compromiso social, la marca Bimbo donará al Banco de Alimentos 20 rebanadas de pan por cada participante presencial y 2 rebanadas por cada persona inscrita en la modalidad virtual. Gracias a la participación alcanzada en la pasada edición, la compañía donó más de 311.000 rebanadas de pan en España, contribuyendo al impacto global de una iniciativa que ya ha permitido entregar más de 30 millones de rebanadas de pan a organizaciones sociales desde su creación.

El próximo 20 de septiembre Barcelona acogerá la 48 edición de la Cursa de la Mercè Bimbo Global Race, considerada una de las citas deportivas más emblemáticas de las fiestas de la Mercè y que ofrece modalidades adaptadas a todos los públicos, incluyendo la carrera de 10 kilómetros, una modalidad inclusiva de 2 kilómetros y una carrera familiar de una milla.

Una semana después, el 27 de septiembre, Madrid celebrará la XVI Carrera Menudos Corazones Bimbo Global Race en el Parque Juan Carlos I. El evento contará con recorridos de 10 y 5 kilómetros, una marcha familiar de 3 kilómetros y carreras infantiles. En la edición anterior, cerca de 2.700 corredores participaron en la prueba madrileña, haciendo posible la donación de 54.000 rebanadas de pan al Banco de Alimentos de Madrid.

Al finalizar ambas carreras, corredores y acompañantes podrán disfrutar de la tradicional Sandwich Party, que incluirá actividades familiares, animación y sándwiches gratuitos para celebrar juntos una jornada de deporte y solidaridad.

La Bimbo Global Race forma parte de las principales iniciativas globales impulsadas por Grupo Bimbo para avanzar en su propósito de Alimentar un Mundo Mejor. Cada año, miles de personas se suman a esta convocatoria que combina actividad física, convivencia y solidaridad a través de una acción tangible en favor de la seguridad alimentaria.

En esta edición, además de las donaciones destinadas a los Bancos de Alimentos, parte de la recaudación obtenida a través de las inscripciones de la carrera de Madrid será destinada por Eventsthinker a apoyar los programas de atención integral que desarrolla la Fundación Menudos Corazones para niños y niñas con cardiopatías congénitas y sus familias.