Miquel Travé se proclama campeón del mundo de C1 eslalon en Oklahoma

Archivo - Miquel Travé, durante una competición. - Europa Press/Contacto/Alexander Bogatyrev

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piragüista español Miquel Travé ha conquistado este viernes la medalla de oro en la prueba del C1 masculino durante el Campeonato del Mundo de eslalon, que se está disputando en Oklahoma City (Estados Unidos).

Tras haber sido sexto un día antes en la final del kayak individual, Travé mejoró sus prestaciones en el circuito que en 2028 acogerá esta competición de piragüismo en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Así, con la canoa individual quedó décimo en la semifinal, habiendo hecho un tiempo de 93.19 para empatar con el francés Yohann Sénéchault.

Ya en la lucha definitiva, Travé completó su bajada en 88.28 y luego vio paulatinamente cómo varios favoritos iban fallando, siendo difícil sobre todo un remolino del agua entre las puertas 13 y 14. Ninguno de los otros 11 finalistas batió su registro, quedando segundo el británico Adam Burgess (89.77) y tercero el checo Lukas Kratochvil (89.89).