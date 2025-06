Mohamed Attaoui: "No veo normal lo que estoy logrando, pero solo pienso en hacer cosas grandes"

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Mohamed Attaoui reconoce que, aunque entrena para "estar en Mundiales y Europeos" compitiendo con los mejores, no ve "normal" sus últimos logros, entre ellos el triunfo en París en la Liga de Diamante, pero deja claro que "solo" piensa en hacer "cosas grandes", después de haber dejado atrás su obsesión por las marcas, centrado en sí mismo y en el inminente Europeo de Selecciones en Madrid, un certamen "superdiferente" y "especial" en el que España quiere "hacer historia".

Con una sonrisa y derrochando ilusión en la previa de una cita importante para la selección española, Attaoui confirma que está "muy bien, mejor que nunca" para la prueba de 800 metros de este Europeo por Equipos que alberga Vallehermoso desde este jueves al domingo. "Hace un par de días victoria en París en la Liga Diamante, contra los rivales más fuertes que tengo en el 800, haciendo 1:42 otra vez, la verdad es que inmejorable", recordó.

El cántabro superó a los grandes favoritos en la distancia, gracias a una estrategia infalible. "Fue increíble, planteé la carrera igual que siempre, saliendo desde atrás. Íbamos muchos más que otras veces, ser más de 10 ya es difícil para maniobrar, pero lo hice como siempre", relató.

"Vi un hueco por el interior, me colé por ahí y a falta de 150 metros, me veía con muchas fuerzas, lo único que no veía era hueco, pero al final también me colé por el interior, sabiendo que siempre en los últimos 100 metros la gente se tiende a abrir a calle 2 para intentar estorbar un poco más a los rivales. Llegué al último 100 bien y logré una victoria que me da muchísima confianza", agregó.

En el Estadio Charlety, en la octava parada de la Liga Diamante, Attaoui firmó un 1:42.73, la sexta marca mundial del año, en un gran mes para el cántabro, después de que el pasado jueves, en los Bislett Games de Oslo (Noruega), rozara el triunfo ante el campeón olímpico Emmanuel Wanyonyi. Y es que ahora, la cabeza le permite conseguir lo que, por capacidad, sus piernas se proponen.

"La estrategia al final es el 50%, porque muchas veces, si la estrategia falla, pues la carrera se va atrás, me pasó por ejemplo el año pasado en la primera ronda de Roma, salí muy fuerte adelante, y casi me quedo fuera, al final conseguí ser medallista de plata, pero casi me quedo fuera en la primera ronda", rememoró.

Pero entonces, cambió su estrategia y entendió que las salidas no son para él, sino que su fuerte llega una vez tocan la campana y el final se acerca. "Aprendí a correr desde atrás, que es como menos me gasto, porque soy un atleta más aeróbico. Tengo que intentar pasar la primer vuelta no muy rápido, para tener menos desgaste", comentó.

"NO ME OBSESIONO NI ME COMPARO CON NADIE, SOLO PIENSO EN MÍ"

"Sí que tiene un poco de riesgo, porque, en campeonatos no, siempre somos ocho y es muy fácil maniobrar, pero el otro día en París, si quedamos trece, contando la liebre, es un poco arriesgado, porque al pasar cuatro siempre me abro por calle dos, estaba todo el mundo pasando y yo, 'hostia, ¿por dónde paso ahora?' Pero para los campeonatos funciona muy bien", reveló.

Attaoui está de dulce y sus triunfos recientes, además de su plata en el Europeo de Roma y la final en los Juegos -acabó quinto-, sorprenden incluso al propio deportista. "No lo veo normal, porque al final son logros muy importantes, pero sí que estoy entrenando para ello, para estar en Mundiales, en Europeos. Y ahora mismo solo pienso en grandes cosas, y conseguir lo del otro día -en París- también entra dentro de mis planes, pero no es fácil", confesó.

Y tampoco se amilana con los titulares que lo elevan a la élite del atletismo actual y que hablan de él como uno de los grandes talentos mundiales. "Lo llevo todo muy bien, me gusta leer eso, eso me motiva también a seguir haciendo las cosas bien, pero no es nada malo, todo lo contrario, son todo cosas buenas", destacó Attaoui.

Hasta llegar a su mejor versión por ahora, Attaoui ha andado un camino lleno de evolución, y uno de los cambios más importantes fue modificar el foco final. "Es más importante una medalla. Pero hasta el año pasado, en cada carrera, quería mejorar la marca, y a veces salía, a veces no, pero ahora solo voy centrado en ganar carreras, y lo estoy cumpliendo, ya no voy tan centrado en las marcas, quiero ganar, y si ganas, al final, te lleva a lo otro también", reflexionó.

"Nunca me obsesiono, solo me centro en mí, en mejorar día a día, en ser mejor que el 'Moha' del año pasado y ya está. Nunca me comparo con nadie, me gusta centrarme más en mí mismo", agregó el cántabro, que además defendió la importancia de la disciplina, también cuando hay talento. "El talento pesa mucho, pero lo más importante siempre es el trabajo, el descanso, cuidarse bien, hacer todas las cosas bien. Por todo el talento que tengas, el trabajo te va a llevar a lo alto", afirmó.

Ahora le toca demostrar su buen momento en el Europeo por equipo, en la prueba de 800 m, en un torneo "superdiferente" y "especial" por disputarse "en casa". "Estos días decía, 'hostia, vamos a correr en Madrid, con la camiseta de la selección, no es un mitin'. El otro día en Francia, en la Diamond, había un corredor francés y cuando le nombraron el estadio se cayó. Eso nunca nos ha pasado, por lo menos a mí, nunca he tenido una competición internacional en España, será increíble", auguró.

"Además, queremos hacer historia, en la última edición quedamos cuartos, pero ahora competimos en casa, vamos a dar todos el 100%, y seguro que hacemos historia", aseveró contundente Attaoui, que no ve "presión" en competir en España, en un torneo por equipos en el que "cada uno intenta sumar los máximos puntos para el equipo, hacerlo lo mejor posible". "Todos vamos a estar apoyando a nuestros compañeros para que rasquen hasta el último punto posible. Somos un equipazo", resaltó.

Finalmente, admitió que "es un poco peligroso" para su preparación y da "un poco de miedo" que para el Mundial de Tokio (Japón), del 13 al 21 de septiembre, queden aún tres meses. "El año pasado también hubo Europeo en junio, había que llegar a un pico ahí, luego en julio estar a tope con las competiciones internacionales, y luego en agosto los Juegos, y lo hicimos muy bien. Pero solo hay que seguir haciendo lo mismo", concluyó.