Mondo Duplantis: "Creo que tengo más récords del mundo en el depósito"

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El atleta sueco Mondo Duplantis, actual campeón olímpico y plusmarquista mundial de salto con pértiga, cree que todavía tiene "más" récords del mundo "en el depósito" y que espera poder "romper varias veces" sus marcas antes de llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028.

"Espero que unos cuantos, creo que tengo más en el depósito y espero que lleguen más. Queda todavía tiempo para Los Ángeles, tres años, ojalá pueda romper varias veces el récord del mundo hasta entonces, y ojalá que lo pueda hacer también en Los Ángeles", señaló Duplantis tras recoger el Premio Laureus a 'Mejor Deportista' de la mano del tenista serbio Novak Djokovic.

Sobre su premio, el campeón olímpico se mostró feliz. "Algunos deportistas piensan que yo merecía este premio, así que eso es algo bastante genial y es un honor que lo piensen. Yo soy un producto de mi entorno y por eso quiero dar las gracias a mi mamá, a mi papá, a mi familia, a toda la gente que me rodea porque lo que he hecho bien de verdad ha sido rodearme desde pequeño con gente que me ha inspirado y eso muy importante. Yo no estaría sosteniendo ningún premio como este si no fuera por esas personas que me han inspirado tanto y que han hecho quien soy a día de hoy", confesó.

El saltador recalcó que "es muy bueno lo que está haciendo Laureus". "Por lo que se ve y por lo que no se ve también. Y por el trabajo que hacen por el desarrollo de la juventud y por ayudar a la gente que no siempre tiene el mismo acceso que otras personas", subrayó.

Posteriormente, ante los medios, apuntó que no es perfecto y que "siempre es posible mejorar la técnica". "Siempre hay pequeños detalles que se pueden mejorar, así que hay margen. El objetivo de saltar lo más alto posible es una batalla interna. Estoy saltando más alto que nunca y quiero seguir saltando casa vez más", indicó.

"Quizás, honestamente, en París pensé que podía ganar con récord. Mentalmente sabía que podía y no miré los detalles después de cómo se produjo. En París mi estado mental se centraba en el récord mundial, no pensaba en la medalla, y quizá eso lo puedo mejorar", prosiguió.

Finalmente, Duplantis aseguró que "el deporte es muy importante dentro de la sociedad". "Une a los países, a la gente, ayuda a que la gente haga deporte. Es lo mejor para las personas que a veces tratan de escapar de una situación complicada, no hay nada que tenga tanto impacto", sentenció.