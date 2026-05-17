Max Verstappen, Lucas Auer, Jules Gounon y Dani Juncadella compartieron equipo en Mercedes en las 24 Horas de Nürburgring 2026 - Europa Press/Contacto/Marius Hecker

NÜRBURG (ALEMANIA), 17 May. (dpa/EP) -

El cuatro veces campeón de Fórmula 1 Max Verstappen no ha podido conseguir la victoria con Mercedes en su debut en las 24 Horas de Nürburgring, donde competía con el español Dani Juncadella, el francés Jules Gounon y el austriaco Lucas Auer, debido a un fallo técnico sufrido este domingo.

Su equipo, Mercedes, lideraba la carrera cuando quedaban unas tres horas y media para el final. El neerlandés cedió el testigo a Juncadella, quien enseguida tuvo problemas en su segunda vuelta al volante. El catalán tuvo que volver a boxes, donde una inspección reveló daños graves, lo que obligó al coche a abandonar la carrera a falta de tres horas.

Para Verstappen, esto supuso otro golpe de mala suerte en Nürburgring, donde ha participado en una serie de carreras más cortas en los últimos meses. En una prueba celebrada en abril, le anularon un triunfo porque su equipo utilizó siete juegos de neumáticos en lugar de los seis permitidos. Durante otra de las salidas de Verstappen, su coche también sufrió una avería mecánica.

Durante las pausas de la Fórmula 1, Verstappen ha estado explorando otras categorías del automovilismo. El piloto de Red Bull ha tenido un comienzo decepcionante en la actual temporada de F1 y ha expresado su frustración con el nuevo reglamento, sugiriendo en varias ocasiones que estaba reconsiderando su futuro en este deporte.