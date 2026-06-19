'MSP Sports Capital' adquiere la participación mayoritaria del equipo neozelandés de SailGP

Archivo - El equipo de Nueva Zelanda durante un Gran Premio de SailGP - Giovanni Squitieri/LiveMedia/AFP7/Europa Press

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

'MSP Sports Capital' ha adquirido una participación mayoritaria en el equipo neozelandés de SailGP, por lo que el campeonato ya tiene socios estratégicos externos en los 13 que participan en la Temporada 6 del prestigioso circuito de vela para catamaranes, según confirmaron este viernes los organizadores del campeonato.

La adquisición de los 'Black Foils' que lideran los campeones olímpicos Peter Burling y Blair Tuke supone la entrada de 'MSP' en SailGP, lo que se añade a una cartera deportiva global que incluye o ha incluido la X Games League, McLaren Racing y el Everton FC.

'MSP' es una firma global de capital riesgo en el ecosistema deportivo que fue fundada por los inversores y gestores Jahm Najafi y Jeff Moorad, cuya experiencia abarca las ligas deportivas más importantes del mundo como la MLB, la NBA, la NFL, la F1 y el fútbol europeo.

"Este es un hito muy importante para SailGP, uno que nos propusimos alcanzar desde el primer momento. El objetivo de SailGP siempre ha sido crear algo que los inversores y operadores deportivos de talla mundial quisieran poseer; y el hecho de que MSP Sports Capital, liderada por Jahm Najafi y Jeff Moorad, se una a nuestro grupo de propietarios, supone una nueva confirmación de esa visión", celebró Sir Russell Coutts, CEO de SailGP.

Por su parte, Jahm Najafi, presidente de MSP Sports Capital, cree que "SailGP es una de las ligas deportivas de más rápido crecimiento del mundo". "Estamos encantados de asociarnos con Russell Coutts y SailGP. Creemos que el equipo de Nueva Zelanda es una de sus franquicias insignia", apuntó. Jeff Moorad, CEO de la compañía, dejó claro que tienen "la visión muy clara de ganar campeonatos, representar a Nueva Zelanda al más alto nivel y aprovechar la incomparable cultura náutica del país".

Con el anuncio de este viernes, los 13 equipos nacionales que participan en SailGP son de propiedad privada y están gestionados de forma privada. En el caso del de España, fue adquirido hace unos meses por parte de 'Quantum Pacific'.