Muere el atleta italiano Mattia Debertolis tras sufrir un colapso en los Juegos Mundiales de China

ROMA, 12 Ago. (dpa/EP) -

El atleta de orientación italiano Mattia Debertolis falleció este martes, cuatro días después del colapso que sufrió el viernes durante una carrera en una competición de los Juegos Mundiales, que se están celebrando en la ciudad china de Chengdu, según informaron los organizadores del evento.

El atleta, de 29 años, se sintió indispuesto mientras participaba en la competición masculina de orientación de media distancia el pasado viernes, hecho por el cual fue encontrado inconsciente tras sufrir un colapso. Debertolis recibió tratamiento médico inmediato en un hospital, pero falleció este martes, según informó la organización del evento en un comunicado, que no facilitó más detalles sobre las circunstancias de su muerte.

Los organizadores se declararon "conmocionados por esta tragedia" y trasladaron "su más sentido pésame a la familia y amigos del atleta y a toda la comunidad de orientación". En esta prueba, los atletas recorren un circuito sin señalizar hasta los puntos de control utilizando una brújula y un mapa. El objetivo es terminar en el menor tiempo.