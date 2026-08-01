Muere Nirmal Purja, el hombre de los 14 ochomiles en seis meses, en la avalancha en el Broad Peak

Archivo - Nirmal Purja - Europa Press/Contacto/Robert Schmiegelt - Archivo

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alpinista nepalí Nirmal Purja, conocido por haber conseguido coronar los catorce ochomiles en poco más de seis meses en 2019, ha fallecido a los 43 años en la avalancha ocurrida el jueves en el Broad Peak, en la parte pakistaní del sistema de los Himalayas, ha confirmado este sábado su agencia de expediciones, Elite Exped.

"Hoy, con profunda tristeza y un inmenso dolor, confirmamos que Nirmal 'Nimsdai' Purja perdió trágicamente la vida tras la avalancha en Broad Peak. También hemos recibido la confirmación de que otros miembros de esta expedición lamentablemente no sobrevivieron", confirmó Elite Exped, cofundada por Nirmal Purja, en la red social Instagram.

La avalancha se produjo el pasado jueves en el Broad Peak, la duodécima montaña más alta del mundo con 8.047 metros y situada en la cordillera del Karakórum, al norte de Pakistán. Según han explicado las autoridades locales, la expedición estaba integrada por diez personas: seis montañeros nepalíes, un paquistaní, una escaladora omaní, una estadounidense y un ciudadano chino.

Los rescatistas encontraron inicialmente los cuerpos de cuatro de ellos, identificando a dos como Nadhira Al Harthy, de Omán, y Pur Bahadur Gurung 'Yukta', de Nepal.

Ahora, se confirma también la muerte de Nirmal Purja, uno de los alpinistas con más renombre del mundo y que saltó a la fama en 2019 al escalar las 14 cumbres más altas del mundo en poco más de seis meses -190 días-, un récord de ascensión más rápida que superó cuatro años después la noruega Kristin Harila. Su hazaña fue protagonizó el documental de Netflix 'Los 14 ochomiles: No hay nada imposible'.

"Hoy, lloramos no solo la muerte de Nims, sino la de cada persona que perdió la vida en esta tragedia, incluyendo a sus fieles compañeros de escalada y guías, Pur Bahadur Gurung 'Yukta' y Nima Sherpa. Nuestros pensamientos, oraciones y condolencias están con sus familias, amigos y seres queridos. No hay palabras que puedan borrar el dolor de esta pérdida inimaginable, y pedimos que se respete su privacidad durante este duelo", añadió Elite Exped.