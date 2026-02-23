Nacho Martínez, CEO de Aural: "Somos grandes gregarios de nuestros pacientes"

El CEO de Aural Centros Auditivos, Nacho Martínez, durante el foro en el que se celebró el 60 aniversario de la compañía. - AURAL CENTROS AUDITIVOS

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El CEO de Aural Centros Auditivos, Nacho Martínez, afirmó que en su enmpresa, que cumple en este 2026 su 60 aniversario, son "gregarios" de sus pacientes, y celebró que en la próxima edición de la Skoda Titan Desert Morocco, del 26 de abril al 1 de mayo, participen una cifra récord de 40 corredores que visibilizarán la lucha contra el estigma de la pérdida auditiva.

Fundada en 1966 por el ingeniero industrial y experto en electrónica y acústica Juan Martínez Sanjosé, considerado uno de los padres en España del sector de la audioprótesis y que creó la primera escuela y estudios reglados en los que sacarse el título en 1983, Aural Centros Auditivos emplea actualmente a más de 500 trabajadores, su cifra de negocio fue de 65 millones en 2024, crece a doble dígito y está presente en España, Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá.

Desde 2001, el hijo de Juan Ignacio Martínez Sanjosé, Nacho Martínez, es el CEO de la compañía y afronta la segunda generación al frente del negocio de una empresa que participará, con el equipo Aural Centros Auditivos, con 40 corredores en la próxima edición de la Skoda Titan Desert en Marruecos.

A Nacho Martínez el deporte le llegó antes que el cargo de consejero delegado. En su juventud, fue corredor de fondo -"Era muy delgadito, muy ligero y rápido", rememoró- antes que nadador o jugador de squash, y esa pasión por la actividad deportiva la trasladó en 2005 a su empresa con la creación del equipo Aural Centros Auditivos.

"Era una buena manera de asociar el espíritu deportivo de superación y de lucha, y de superar obstáculos, a la corrección auditiva, que está estigmatizada en la sociedad. Las personas, cuando empiezan a perder audición, son reacias a aceptarlo y a ponerle solución por la vergüenza de llevar audífonos, que es algo que se asocia con la vejez", justificó Martínez.

En España, solo el 38 por ciento de la población con pérdida auditiva decide poner una solución por ese estigma. "¿Por qué entramos en el deporte? Porque participando en eventos deportivos en los que superar los propios límites veíamos un paralelismo de esas personas reticentes a llevar audífonos. Empezamos haciendo maratones junto a Abel Antón en 2005, y en una etapa más reciente, desde 2020, incorporamos actividades de ciclismo como la Titan Desert, la Titan de Almería o la Cape Epic", explicó.

En el 60 aniversario de Aural, que celebró el fin de semana del 14 y 15 de febrero su Foro Aural de la Excelencia bajo el lema '60 años de legado y bienestar', el CEO de la empresa recordó los valores que son enseña de la casa: el paciente primero; la fiabilidad, para colaboradores y clientes; y la pasión, porque no se trata de solo un trabajo sino de una vocación.

Y para visibilizar la pérdida auditiva y promover su normalización volverán a llevar a un equipo "muy heterogéneo" con clientes que pongan a prueba los audífonos en las condiciones extremas de calor, viento y sudor del desierto, liderados por su embajador, el exciclista del Movistar Team Luis Pasamontes.

"Luis Pasamontes es un fantástico comunicador y eso nos ayuda a transmitir esa lucha contra el estigma de la pérdida auditiva. Además, tenemos mucha afinidad con su proyecto 'Gregarios' porque en Aural somos líderes en excelencia profesional en salud auditiva y, en el fondo, también somos grandes gregarios de nuestros pacientes, los acompañamos para que nuestro líder, la persona con pérdida auditiva, tenga el mejor tratamiento. La clave para que un equipo llegue a sus mejores fines es, más que tener un buen líder, tener unos buenos gregarios, que son los que hacen que el líder mejore muchísimo", comparó.

VOLVER A OÍR EN EL DESIERTO

Aural Centros Auditivos repetirá, por tercer año consecutivo, en la edición de 2026 de la Titan Desert en Marruecos la iniciativa de 'Volver a oír para volver a vivir', incluida en las acciones de RSC del proyecto Aural Superación.

De nuevo, un otorrino y dos audioprotesistas viajarán en su camión solidario junto a la caravana de la prueba para atender los problemas de audición de la población local marroquí.

"Hemos estado en Etiopía, Camerún, Marruecos, Venezuela, Colombia y en otros en muchos lugares atendiendo a personas con necesidades de corrección auditiva de forma solidaria. Este es el tercer año consecutivo que vamos a la Titan con una unidad móvil para proporcionar atención otológica y audiológica a personas en el sur de Marruecos, al lado del desierto del Sáhara, donde hay todavía hay unas carencias importantes de infraestructura sanitaria y una infección de oído o un tapón de cera no son tan fáciles de solucionar como en España", relató.

Junto a la empresa organizadora, RPM Sports, y su proyecto Titan Life, se pondrá en marcha esta acción que permitirá atender a entre 50 y 70 personas al día para extraer tapones de cera, diagnosticar otitis o pérdidas de audición y, en última instancia, implantar cerca de 100 audífonos cada año.

"A mí me impresiona y sobrecoge muchísimo la dignidad y la educación, sin ninguna exigencia ni una palabra más alta que otra, de las personas, y la gratitud que son capaces de transmitir. Y después, el trabajo a destajo que realizan los profesionales que se desplazan allí. Para ellos es otra titan, de esfuerzo sanitario", subrayó.

Con la tercera generación de la saga ya trabajando en Aural, el legado parece ya asegurado para una compañía que trabaja "con el compromiso de lograr el bienestar" a través de la salud auditiva de las personas.

"A las personas les diría que no lo duden: que cuanto antes se pongan en manos de un especialista, mejor. Cuanto más temprana sea la intervención, desde el momento en que se detecta que empieza a perderse audición, mejor es el pronóstico de calidad de vida y de bienestar", aconsejó.

'Aural es mucho más que audífonos' reza el 'claim' en su sitio web. Después de la Titan Desert del próximo mayo, a Nacho Martínez le encantaría estar junto al bicampeón del mundo de maratón Abel Antón cuando cuelgue las zapatillas en su última prueba de la distancia larga. "¿Y el jefe? Estoy entrenando, el año pasado ya corrí la Titan entera y éste, si nada ocurre, estaré al menos el primer día", concluyó el CEO de Aural, en un paréntesis de su ajustada agenda desde el despacho en Barcelona.