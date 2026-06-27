La nadadora neerlandesa Marrit Steenbergen bate el récord del mundo de 100 metros libres

Archivo - Marrit Steenbergen, tras una carrera. - Gian Mattia D'alberto/LaPresse v / DPA - Archivo

ROMA, 27 Jun. (dpa/EP) -

La nadadora neerlandesa Marrit Steenbergen ha batido este sábado el récord del mundo de los 100 metros libres en piscina larga durante una competición celebrada en Roma, estableciéndolo en 51.68 segundos y superando así el tiempo anterior que ostentaba la sueca Sarah Sjöström.

Steenbergen, de 26 años, fue tres centésimas más rápida que el récord que mantenía Sjöström desde 2017. Hace pocos días, la propia Sjöström también cedió la plusmarca mundial de los 50 metros libres, ya que la estadounidense Kate Douglass lo hizo durante las TYR Pro Swim Series.

En ese certamen celebrado en Indianápolis (EE.UU.), Douglass fijó el nuevo récord del medio hectómetro en 23.59, mejorando dos centésimas el registro que la laureadísima nadadora sueca lo realizó en el año 2023 durante el Campeonato del Mundo de Fukuoka (Japón).