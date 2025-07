Nadia Erostarbe gana el Ballito Pro 2025 y se acerca a las mejores del mundo

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La surfista española Nadia Erostarbe conquistó este domingo el Ballito Pro 2025 en Durban (Sudáfrica) para pelear por su regreso al Championship Tour, donde compiten las mejores del mundo.

En una final de gran nivel, Erostarbe se impuso a la portuguesa Yolanda Hopkins. Tras su reciente paso por el Championship Tour, esta victoria supone un impulso importante en su objetivo de regresar ala primer circuito del surf mundial.

La surfista vasca, que llegó a cuartos de final el pasado verano en los Juegos Olímpicos de París 2024, asciende con este resultado al puesto número 5 del ranking, justo antes de la próxima cita del calendario: el Lexus US Open of Surfing Presented by Pacifico.