Nairobi y Múnich, sedes de los Mundiales de Atletismo de 2029 y 2031

Archivo - La keniata Lilian Odira celebra su oro en los 800 metros del Mundial de Tokio de 2025 - Oliver Weiken/dpa - Archivo

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Nairobi, capital de Kenia, y la alemana Múnich acogerán los Campeonatos Mundiales de Atletismo al Aire Libre de los años 2029 y 2031, según decidió este martes World Athletics, que recalcó que había sido uno de los procesos de elección "más reñidos en la historia del evento más emblemático de este deporte".

La decisión fue tomada durante la 242ª reunión del Consejo del ente rector del atletismo mundial celebrada en Budapest y provocará que el Mundial se celebre en África por primera vez en la historia antes de volver a disputarse en el emblemático Estadio Olímpico de la capital bávara, en lo que supone la vuelta del campeonato a Alemania tras la edición de 2009 celebrada en Berlín.

"Hemos tenido la suerte de contar con cuatro candidaturas excepcionales para 2029 y 2031, y no ha sido una decisión fácil para el Consejo. La calidad, la ambición y el compromiso demostrados por las cuatro candidatas ponen de relieve la solidez y el atractivo mundial del Campeonato Mundial de Atletismo", expresó Sebastian Coe, presidente de World Athletics.

Para el dirigente, siguen cumpliendo con su "misión de impulsar el atletismo en todo el mundo con la celebración de nuestros Campeonatos Mundiales de Atletismo en Asia, África y Europa durante sus tres próximas ediciones", ya que en 2027 se celebrarán en Pekín.

"Nairobi y Múnich presentaron, en última instancia, dos propuestas muy convincentes. Ofrecen oportunidades muy diferentes, pero igualmente emocionantes para nuestro deporte, y estoy encantado de que ahora podamos empezar a trabajar con ambas ciudades para organizar dos campeonatos de talla mundial", subrayó Coe.

El presidente de World Athletics recalcó que la capital keniata "presentó una candidatura convincente y emotiva". "Llevar el Campeonato Mundial de Atletismo a África por primera vez será un hecho histórico. Kenia es una de las grandes naciones del atletismo, un deporte que forma parte de la esencia misma del país, y atletas como los campeones mundiales Faith Kipyegon, Vivian Cheruiyot, Eliud Kipchoge, Hellen Obiri y David Rudisha, que han marcado la historia de nuestro deporte", recordó.

"Alemania ha demostrado una y otra vez que es una sede excepcional y fiable para grandes eventos de atletismo. Berlín 2009 sigue siendo una de las ediciones memorables de los Campeonatos del Mundo y, desde entonces, hemos visto un enorme apoyo a este deporte en los Campeonatos de Europa de Berlín y Múnich", añadió sobre la elección de la ciudad alemana.