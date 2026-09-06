La natación paralímpica española quiere mantener su estatus de potencia europea

Archivo - La nadadora Anastasiya Dmytriv tras ganar la medalla de oro en Paris 2024 - PAULINO ORIBE / CPE. - Archivo

MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

España acude con un equipo de 44 nadadores, 20 mujeres y 24 hombres, al Campeonato de Europa de Natación Paralímpica que se disputa en la localidad turca de Kocaeli entre este lunes 7 y el sábado 12 de septiembre, con el objetivo de seguir mostrándose como potencia continental en una cita que además da inicio al período de clasificación para los Juegos de Los Ángeles de 2028.

La selección española afronta el Europeo con prácticamente todos sus grandes referentes, aunque con alguna sensible baja como la de la catalana Nuria Marquès, triple medallista en los pasados Juegos Paralímpicos de París de 2024 y que no podrá competir por lesión, por lo que no podrá defender sus dos títulos en 200 estilos SM9 y 100 espalda S9. Tampoco estarán el ya retirada José Antonio Marí o el múltiple medallista en Juegos Miguel Luque.

El equipo estará liderado por la ya consagrada joven nadadora almeriense de 18 años Anastasiya 'Tasy' Dimytriv, triple medallista paralímpica y que en Turquía tratará sobre todo de mantener su actual reinado en los 100 metros SB8, donde es prácticamente imbatible desde su irrupción hace varios años. A su lado, otra figura como el vasco Íñigo Llopis, especialista en 100 espalda S8, donde también es el actual campeón de todo como la andaluza.

También sobresalen el catalán Toni Ponce y la vallisoletana Marta Fernández, que igualmente ganaron oros hace dos años en Madeira (Portugal), dentro de un equipo en el que está una vez más la veterana Teresa Perales y con otros medallista paralímpicos o mundiales como María Delgado, Enrique Alhambra, Delia Fontcuberta, Nahia Zudaire u Ósar Salguero.

Óscar Salguero, Nahia Zudaire, Beatriz Lérida, Jacobo Garrido y Berta García (discapacidad física); José Cantero, Marian Polo, Albert Gelis, Mahamadou Dembelleh, Juan Ferrón y Emma Feliu (discapacidad visual), y Delia Fontcuberta (parálisis cerebral) son otros nombres destacados de una selección donde también aparecen Alicia Arias, Berta Colomer, Yaiza Mata, Catalina Sagastizábal y Anna Sáiz, cinco jóvenes que forman parte del Equipo AXA de Promesas Paralímpicas.

Con estos mimbres, España tratará de continuar con su estatus de potencial continental ya que en la anterior Campeonato de Europa, consiguió sumar un total 39 medallas (10 de oro, 15 de plata y 14 de bronce), lo que le otorgó la quinta posición del medallero. El año pasado, en el Mundial de Singapur, 24 metales.

Este Europeo, el primero que se celebra en Turquía, abrirá el plazo para que los nadadores paralímpicos acrediten las marcas mínimas que posteriormente servirán para repartir el cupo de plazas para los Juegos de Los Ángeles 2028. Constará de 166 eventos con medalla repartidos en seis jornadas con doble sesión con las series clasificatorias desde primera hora de la mañana y las finales por la tarde.