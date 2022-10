New Balance presenta su campaña para que los 'runners' canjeen kms por desayunos saludables

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

'New Balance', como parte de las acciones desarrolladas dentro

del patrocinio técnico del Maratón Valencia Trinidad Alfonso, ha abierto el primer restaurante de su historia, 'The Runstaurant', una acción que se enmarca dentro de la campaña 'BreakFaster' y dentro de su objetivo de conseguir que la sociedad apueste por hábitos de vida saludables, lo que incluye la práctica deportiva de manera habitual y una alimentación equilibrada.

Según indicaron este miércoles desde la marca deportiva, esta campaña permanecerá activa entre el 24 de octubre y el 4 de diciembre, permitiendo a los participantes canjear los kilómetros que se vayan efectuando a través de 'STRAVA' por desayunos saludables totalmente gratis que podrán canjear en 'BeGreen', la cadena de restauración especializada en comida sana y equilibrada, y siendo el local de Plaça Porta del Mar de Valencia el eje central de la activación.

Para ello, los 'runners' deberán descargar una tarjeta virtual vinculada a su cuenta de 'STRAVA', en donde se irán transformando los kilómetros recorridos en créditos canjeables entre los tres tipos de desayunos desarrollados para la ocasión.

Además, con la intención de abrir la acción a cualquier corredor de la península, todos aquellos que logren completar el desafío en 'STRAVA', consistente en correr un total 252 kilómetros antes del 4 de diciembre (equivalentes a una maratón a la semana durante el periodo que dura la promoción), obtendrán un 20 por ciento de descuento para compras de material textil en las web 'newbalance.es' o 'newbalance.pt', y la participación en el sorteo de 10 fantásticas equipaciones completas de 'running NB' compuestas por un par de zapatillas y otro de calcetines, un 'short', una camiseta técnica y un cortavientos.

Para inaugurar esta iniciativa, 'New Balance' reunió en Valencia a periodistas deportivas junto a sus atletas del Team New Balance, Esther Guerrero y Mariano García, en una jornada que concluyó en 'The Runstaurant'.