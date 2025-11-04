La NFL aterrizará la semana que viene en Madrid con "emocionantes eventos y experiencias gratuitas"

Archivo - Pri Shumate, directora de Marketing de los Miami Dolphins y Brett Gosper, director de la NFL en Europa y Asia-Pacífico, posan junto a la mascota de los Dolphins en el Santiago Bernabéu - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La NFL, la liga estadounidense de fútbol americano, aprovechará su estancia en Madrid con motivo de la celebración en la ciudad de su primer partido en España, el 16 de noviembre en el Estadio Santiago Bernabéu entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders, para celebrar a partir de la semana que viene una numerosa serie de "emocionantes eventos y experiencias gratuitas" para enganchar a los aficionados españoles y madrileños.

"Estamos encantados de traer la NFL a España para nuestro primer partido en Madrid. La liga, junto con nuestros clubes y socios, aterrizará en Madrid con emocionantes eventos y experiencias gratuitas para que los aficionados disfruten durante toda la semana, celebrando este momento tan especial de nuestra historia antes del encuentro en el Bernabéu el domingo 16 de noviembre", asegura Rafa de los Santos, director de 'NFL España'.

Por su parte, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, recalca que esta región "es la más de moda del mundo en este momento". "Es vibrante, dinámica, abierta y donde todos quieren venir. Contamos con la mejor oferta cultural, gastronómica, patrimonial y de ocio que existe en la actualidad, y con la celebración del primer partido de la NFL en España en el mejor estadio deportivo del mundo, Madrid se consolida como el mejor lugar para la celebración de grandes eventos deportivos internacionales, a los que se sumará en 2026 el estreno del nuevo Gran Premio de Fórmula 1", apuntó.

El Gobierno regional recordó que la NFL cuenta "con una fuerte penetración en Estados Unidos" y que aprovechará su presencia en la capital para difundir "junto a su propia marca, el nombre de Madrid", promocionando también "su amplia riqueza patrimonial y natural, y su oferta cultural y de ocio en el principal mercado turístico para la región".

La Comunidad de Madrid también incide en que este partido servirá para reforzar la presencia del fútbol americano en el ámbito deportivo regional, que ha visto un incremento del 28 por ciento en el último año en cuanto al número de licencias y un total de 16 clubes.

Por último, el Ejecutivo autonómico subraya el impacto del turismo ya que en 2024, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), 1.083.418 de turistas estadounidenses visitaron la Comunidad de Madrid, generando un impacto económico de 2.646,7 millones de euros, lo que supone un incremento del 31,7 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. El gasto medio por visitante alcanzó los 2.430 euros, "una cifra superior a la media nacional y en constante crecimiento".

Por su parte, José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, tiene claro que esta ciudad es "la mejor sede para la mejor competición". "Aquí se van a juntar dos historias de éxito, una ciudad extraordinaria y una liga que traspasa fronteras. Los madrileños vamos a demostrar, una vez más, nuestra pasión por el deporte", aseguró.

NUMEROSAS ACTIVIDADES

Los Miami Dolphins, que ejercerán en este histórico partido de equipo local, establecerá su 'Fan Zone' en la Plaza de España del jueves 13 de noviembre hasta el domingo día 16. Del lunes 10 al domingo 16 de noviembre, los aficionados también podrán visitar el 'Collins Irish Tavern', sede oficial de los Dolphins, que acogerá una animada fiesta durante el día del partido. Los Washington Commanders, por su parte, organizarán dos concentraciones de aficionados, el viernes 14 en el 'Irish Rover' y el 16 de noviembre en el 'James Joyce Irish Pub' antes del partido.

Además, se presentarán tres cascos gigantes de la NFL en el exterior del Palacio de Telecomunicaciones, en Cibeles, para que aficionados, turistas y madrileños puedan fotografiarse con ellos, y habrá meninas repartidas por la ciudad y decoradas con motivos de la NFL, Dolphins y Commanders, como homenaje a uno de los símbolos de Madrid.

La marca deportiva 'Wilson', proveedora del balón oficial de la NFL, inaugurará un mini campo de flag-football, la versión de este deporte sin contacto y que será olímpico en Los Ángeles 2028, el sábado 15 de noviembre en Principe Pío. Además, la tienda de la NFL, ubicada en el Bernabéu, ofrecerá firmas de jugadores, personalización y productos exclusivos y acogerá la primera edición del evento de eSports 'Madden NFL 26 International: Madrid Challenge'.

Por su parte, el Estadio de Vallehermoso acogerá el viernes 14 y el sábado 15 los primeros partidos del programa NFL Academy', que se enfrentará a la Friendship Bowl Academy de México y al Madrid Team de España, respectivamente, como parte del 'Madrid Jamboree', organizado por la Federación Madrileña de Fútbol Americano.

Además, como parte del Programa de Mercado Global, la NFL otorga a sus franquicias derechos de marketing internacional para expandir su marca más allá de Estados Unidos. En este sentido, los Kansas City Chiefs también celebrarán una serie de eventos para los fans en su espacio 'Chiefs House' del jueves 13 al sábado 15 de noviembre en el Hotel Pestana CR7 Gran Vía, con la presencia de la leyenda del equipo Dante Hall y la presentación de su nueva mascota española, KC Lobazo.