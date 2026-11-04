La NFL celebra su vuelta a Madrid y se quiere "impregnar de todo lo maravilloso de la cultura de España"

Gerrit Meier, director general y responsable internacional de NFL, durante la NFL Summit 2026 de Madrid - DOUG BENC

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La NFL se muestra "muy emocionada" de su segundo año en "una ciudad increíble" como Madrid, escenario este domingo del partido entre los Atlanta Falcons y los Cincinnati Bengals, y celebra que España tomase "conciencia de lo que significaba y de todo el potencial" de la liga estadounidense, la cual se quiere "impregnar de todo lo maravilloso de la cultura de España".

Así lo expresó Gerrit Meier, director general y responsable internacional de NFL durante la NFL Summit celebrada en la tarde-noche de este martes en Madrid, donde aseguró que están "muy emocionados" por este segundo encuentro en la capital de España. "Madrid es una ciudad increíble, por su gente, su cultura y su calidez. He estado hablando con algunas personas sobre el entusiasmo que genera el partido y cómo han evolucionado las cosas desde el año pasado. Ya estábamos emocionados el año pasado", indicó.

El directivo aseguró que "la verdadera emoción surgió después de ese primer partido". "Creo que todo el país tomó conciencia de lo que significaba y de todo su potencial. Fue una revelación que nos hizo ver que esto es solo el principio y que este partido es apenas el primero de muchos", subrayó.

Meier confesó que no están sorprendidos por el éxito que tuvieron "dada la afinidad deportiva y la pasión por el deporte que existen en este mercado" y admitió que "hay algo increíblemente poderoso en traer un partido de la NFL a un país" y que "es algo especial para los aficionados de toda la vida" del fútbol americano y que se sienten "junto a otros que viven la experiencia por primera vez".

También habló del "beneficio que repercute en Madrid" de la cantidad de aficionados que van a la ciudad por este partido, con "un más del 10 por ciento desde Estados Unidos". "Se trata de dejar un legado sostenible tras nuestra llegada y estancia. Esa es una de las grandes virtudes del deporte, une a las personas, crea comunidad y genera emociones. Independientemente de si entiendes el juego o no, es inevitable sentir algo", advirtió.

Además, todo esto les permite "acercar el deporte a nuevas personas, llegando incluso a los jóvenes que terminan practicándolo". "Eso es lo que pueden llegar a ser los partidos internacionales, una combinación de todos estos elementos. Para nosotros, esto forma parte de una visión y una estrategia más amplias porque queremos ser un deporte verdaderamente global y algo que creemos que merece la pena compartir", relató.

"Esta temporada representa otro gran paso en esa dirección. Este año estamos celebrando nueve partidos internacionales, tanto en mercados nuevos como en otros a los que regresamos, como es el caso de España. Sin embargo, somos conscientes de que los partidos por sí solos no bastan y que el verdadero trabajo comienza mucho antes del encuentro y continúa mucho después. Por eso, sabemos que debemos estar presentes en cada mercado los 365 días del año", agregó Meier.

El directivo de la NFL celebró "el apoyo" que reciben de "los colaboradores locales y de socios como el Real Madrid", y dio las gracias a las escuelas y comunidades que "han adoptado el flag football y lo han integrado en sus programas". "Todos estos elementos son los que nos permiten avanzar a largo plazo porque necesitamos a estos socios porque son los que conocen el mercado mejor que nadie, nosotros sólo somos visitantes y estamos aprendiendo y no podríamos lograrlo sin ellos", declaró.

"España posee una cultura y un arte inmensos. Sabemos que es un deporte de origen estadounidense, pero queremos impregnarlo de todo lo que es español, de todo lo maravilloso que tiene su cultura. Estamos muy emocionados de estar de vuelta aquí", concluyó.

DE LOS SANTOS: "QUEREMOS LLEVAR LA NFL A TODOS LOS RINCONES"

El director general de NFL España, Rafael de los Santos, remarcó que están "encantados con el partido" del domingo, pero insistió que todo "es mucho más" que este encuentro. El directivo se congratuló por ver "cómo ha crecido NFL España" desde su llegada hace apenas un año y cuando todo era para él "ultragrande". "Desde entonces, han pasado muchas cosas y ya tenemos marketing, contenido, comunicación", detalló.

Ya también con una oficina en Madrid cuya misión es no llegar "solo a esa pequeña Super Bowl", como denominan este partido en la capital, al que "vienen aficionados de muchos sitios y llena los rincones de Madrid" y que contará con eventos de activación como NFL House, "lo más representativo" ya que no la tuvieron el año pasado, NFL Experience, para "compartir con los fans el juego y el entretenimiento o vivir en primera persona como se juega flag football", y la tienda, de la que no esperaban "el nivel de éxito" que tuvo en 2025.

El directivo resaltó igualmente que Madrid "siempre se viste de los colores de la NFL" y por ello han apostado tocando "una de las cosas más icónicas como su metro", con algunos trenes y la línea 3 en Plaza de España vinilados por este Madrid Game.

"Queremos que el partido tenga de todo, con un momento emotivo, reconocer el esfuerzo de personas muy importantes y que la música esté presente. Es la base sobre la que queremos construir el escaparate de la NFL. Queremos mostrar como nuestros partners son importantes durante todo el año, y mostrar lo importante de llevarle al aficionado nuestras experiencias porque estamos acercando de alguna forma el deporte a nuestras personas más jóvenes", prosiguió.

De los Santos no se olvidó de los Dolphins, los Chiefs y los Bears, los tres equipos que tienen en España sus Programas de Mercado Global, ni de "la importancia en particular" de los canales con la que tratan de "llevar la NFL a todos los rincones y a toda la afición". "Y eso no se hace en un día. Vamos a producir contenido fuera de la temporada para que el aficionado en España vaya creciendo de una forma sólida, nos hemos dado cuenta que la gente quiere vivir el deporte de una forma seria", sentenció.

En este encuentro también participaron Pablo Moyano, responsable de Colaboraciones Comerciales de NFL España, que puso "en valor el papel fundamental de los sponsors" y que el objetivo es que "la NFL aporte valor a las empresas y puedan innovar y conectar con nuevas audiencias". Uno de ellos es NetApp, partrocinador principal del partido y cuya alianza con la NFL forma parte "de motivos estratégicos" y de cara a su "plan de expansión internacional", según apuntó su presidente, César Cernuda.

Alex Wicks, CEO de Real Madrid Estadio, ahondó sobre el papel del feudo madridista y como "la colaboración con la NFL es el ejemplo perfecto de como atraer nuevos públicos". "Cuando alguien como Roger Goodell (comisionado de la NFL) afirma que es el mejor estadio del mundo podemos estar orgullosos de lo logrado con esta remodelación", confesó, valorando la relación "a largo plazo entre dos de las marcas más grandes y reconocidas del mundo" como la liga estadounidense y el club merengue.

Lina Carlos de Vergara, responsable de Marketing de NFL España, se refirió a las NFL Experience que han llevado a cabo en lugares como Sevilla con la colaboración del Real Betis, aprovechando que "España es un país donde hay muchos apasionados del deporte y sobre todo del futbol". "Y lo natural era acercarnos a esos clubes para introducir la NFL", manifestó la directiva. "Tenemos que crear razones para que la gente quiera descubrir la NFL, queda muchísimo camino por delante", expresó.

Finalmente, Ángel Herráiz, responsable de Operaciones de Negocio de NFL España, tocó el tema del flag football, "la mejor herramienta para acercar la NFL a las bases y conectar con los más jóvenes". "Es un deporte superincipiente y aunque no tiene una base de jugadores como otros deportes, lo vemos como una oportunidad y también nos da ciertas ventajas competitivas como que es olímpico y mixto, y que la NFL se implica directamente con becas o subvenciones", puntualizó.