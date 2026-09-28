La NFL Experience Sevilla hace vibrar a los aficionados de Chiefs y Dolphins junto a los del Betis

La NFL Experience Sevilla hace vibrar a los aficionados de Chiefs y Dolphins junto al Real Betis. - NFL ESPAÑA

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La NFL Experience Sevilla reunió este domingo a los aficionados al fútbol americano y de los Chiefs y Dolphins en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, donde tuvo lugar un programa actividades alrededor del deporte del balón oval y se retransmitió el partido entre Kansas City Chiefs y Miami Dolphins (24-10) de la NFL.

Los asistentes pudieron disfrutar de distintos juegos de precisión de pase, varios espacios para hacerse fotos, zonas de comida y bebida, además de seguir el partido en pantalla gigante junto a otros aficionados.

La propuesta permitió participar tanto a seguidores habituales de la NFL como a quienes se acercaban por primera vez a este deporte. Las mascotas de los Chiefs y los Dolphins, KC Lobazo y T.D., respectivamente, también formaron parte de la experiencia y amenizaron la jornada.

Durante su visita a Sevilla y antes del encuentro, recorrieron el Guadalquivir junto a la mascota del Real Betis, Palmerín, en una acción que llevó el ambiente de la NFL a uno de los lugares más reconocibles de la ciudad.

"Ha sido un domingo increíble en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Quería agradecer a todos los aficionados que han venido, además de al Real Betis Balompié por habernos hecho sentir como en casa durante este día tan especial. Esta NFL Experience nos ha servido para comprobar de primera mano la gran pasión que hay por la NFL en Andalucía", aseguró Rafa de los Santos, Director de NFL España.

El programa de la NFL Experience continuará recorriendo diferentes ciudades durante esta temporada para acercar la liga a más lugares de la geografía española. Además, el próximo 8 de noviembre Cincinnati Bengals y Atlanta Falcons disputarán en el Bernabéu el segundo encuentro de la NFL en España tras el Miami Dolphins y Washington Commanders de 2025.