La NFL saca a la venta las entradas para el partido en Madrid desde los 93 euros

La NFL saca a la venta las entradas para el partido en el Bernabéu de Madrid desde los 93 euros. - NFL

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La NFL ha sacado a la venta este jueves las entradas para el público en general para el partido de la Liga estadounidense de fútbol americano entre Cincinnati Bengals y Atlanta Falcons, que se disputará en el Estadio Bernabéu de Madrid el próximo 8 de noviembre, desde los 93,40 hasta los 438,75 euros.

Asimismo, se han fijado tarifas especiales para el público infantil, con un precio entre los 47,08 y 66,15 euros. La NFL ha explicado que, a partir de la temporada de 2026, los precios de las entradas para todos sus partidos internacionales NFL incluirán todas las comisiones.

El segundo partido de la NFL en Madrid, tras el de 2025 entre Miami Dolphins y Washington Commanders, es uno de los nueve encuentros internacionales de esta temporada, ya que la liga también jugará en Melbourne, Río de Janeiro, Londres, París, Múnich y Ciudad de México.