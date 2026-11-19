Logo de la NFL en el estadio Bernabéu de Madrid. - Nathalia Araújo/dpa

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La National Football League (NFL) participará el próximo 5 de enero en la Cabalgata de los Reyes Magos de Madrid con su propia carroza, una iniciativa con la que pretende "seguir acercando el fútbol americano a los más pequeños y devolverles todo el cariño recibido" en una de las noches más especiales del año.

Según ha informado este jueves NFL España en una nota de prensa, la liga estadounidense, que en 2025 y 2026 ha disputado en Madrid dos partidos de su Temporada Regular, tendrá protagonismo en una cita muy especial en la capital con una carroza propia en la tradicional Cabalga de Reyes Magos, "en una apuesta que busca acercar el fútbol americano con nuevas audiencias y extender su presencia más allá del terreno de juego", siendo protagonista de "uno de los acontecimientos más populares de España".

Asimismo, la presencia de la liga estadounidense en la Cabalgata "refuerza también su vínculo cultural con España y el respeto por una tradición" que cada año reúne a miles de familias y personas de todas las edades, tanto en las calles para vivirlo en directo como a través de la televisión.

El director general de NFL España, Rafael de los Santos, se mostró "muy ilusionado" por participar por primera vez en el desfile de Madrid. "Después del cariño con el que Madrid nos ha recibido durante estos dos años -en los que se han disputado dos partidos en el estadio Santiago Bernabéu-, queremos devolverle una pequeña parte del mismo compartiendo con las familias madrileñas, y especialmente con los más pequeños, una noche tan mágica como la de Reyes", señaló.