La NFL volverá al estadio Santiago Bernabéu este año

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La NFL, la liga estadounidense de fútbol americano, confirmó este lunes que Madrid y el Estadio Santiago Bernabéu volverán a acoger un partido de la Fase Regular de la competición la temporada que viene después de que el feudo del Real Madrid albergase el pasados mes de noviembre el duelo entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders, y dentro de un acuerdo "multianual" entre todas las partes.

El anuncio se hizo oficial a través de un vídeo en la cuenta oficial de 'Instragram' de NFL España, donde aparecen, junto a un 'Volvemos', lugares emblemáticos de la capital de España y con el extremo brasileño del Real Madrid Vinícius Jr dando la bienvenida de nuevo al evento: "Bienvenido a casa amigos de la NFL. See you at Bernabéu (Nos vemos en el Bernabéu".

El estadio del 15 veces campeón de Europa acogió el pasado 16 de noviembre el primer partido de la liga estadounidense en España, un Dolphins-Commanders que terminó con victoria de los primeros, que ejercieron de locales, por 19-16 tras una prórroga.

"La National Football League regresará a Madrid, España, para disputar partidos de temporada regular en el icónico Bernabéu, hogar del Real Madrid CF, en el marco de un acuerdo multianual con el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, comenzando con la temporada regular de la NFL en 2026", señaló la liga en un comunicado.

Rafa De Los Santos, director de la NFL en España, recalcó que "el 'NFL Madrid Game 2025' en el Bernabéu fue un momento clave para este deporte en España" y que por ello están "encantados de confirmar" la vuelta de la liga "dentro de un pacto multianual con el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y el Real Madrid CF".

"Este compromiso multianual de partidos en Madrid -un destino cultural y deportivo de primer nivel mundial- subraya nuestra apuesta por este mercado y nos permite seguir conectando con los aficionados durante todo el año e invertir a largo plazo en iniciativas como 'NFL Flag 'y la participación de jóvenes de todo el país", añadió.

Por su parte, Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid CF, aseguró que para la entidad "es un honor y un privilegio" que el Santiago Bernabéu "vuelva a acoger de nuevo el espectáculo de la NFL".

"Vivimos un acontecimiento histórico hace unos meses y este nuevo acuerdo va a permitir que la alianza entre nuestro club, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de la ciudad y la NFL siga fortaleciendo la imagen de nuestra capital y la marca España ante el mundo. La transformación del estadio Santiago Bernabéu supone un gran impulso para que el deporte siga siendo un nexo de unión entre millones de aficionados en todos los continentes", subrayó el directivo madridista.

La NFL recordó que España es un mercado importante para la liga a nivel global, con 11 millones de aficionados y que, "como parte de un compromiso multianual más amplio para hacer crecer el deporte a todos los niveles en España", también centrará sus esfuerzos durante todo el año "en el desarrollo en todo el territorio" del programa 'NFL Flag', centrado en la modalidad sin contacto de este deporte y que será olímpico en Los Angeles (Estados Unidos) en 2028. 'NFL Flag' se lanzó en España en 2024 y ya está llegando a niños y niñas en colegios de Madrid, Barcelona y Zaragoza, con una futura expansión prevista en colaboración con la Federación Española de Fútbol Americano (FEFA).

Además, los Chicago Bears, los Kansas City Chiefs y los Miami Dolphins cuentan con derechos de marketing en España como parte del Programa de Mercados Globales de la liga, una iniciativa que otorga a los clubes de la NFL estos derechos en mercados fuera de Estados Unidos para impulsar el conocimiento de marca y la afición a través de la interacción con los fans, eventos y oportunidades comerciales.

El partido de Madrid se une a los otros ya confirmados por la propia liga para la próxima temporada en Melbourne (Australia), con Los Angeles Rams como equipo local designado, en Río de Janeiro (Brasil), en el Estadio Maracaná, en Múnich (Alemania), en el Allianz Arena del FC Bayern Munich, y tres partidos en Londres. Hasta la fecha, se han disputado 62 partidos de temporada regular de la liga estadounidense NFL en todo el mundo con Londres, Berlín, Múnich, Frankfurt, Madrid, Dublín, Sao Paulo, Ciudad de México y Toronto como sedes anfitrionas.