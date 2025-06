Nike lanza las zapatillas Vomero Plus y Premium, un paso más allá en la amortiguación

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Nike presenta sus modelos de running para asfalto Vomero Premium y Vomero Plus, que ofrecen una pisada amortiguada y cómoda que ayuda a los atletas a desbloquear nuevos niveles de rendimiento y protección contra los impactos y la recuperación.

Con una amortiguación mejorada y una mayor capacidad de respuesta, las Vomero Premium combinan la espuma ZoomX con unidades Air Zoom expuestas en el talón y el antepié para ofrecer una sensación suprema de máxima amortiguación en la que confían atletas de élite como Faith Kipyegon.

Faith Kipyegon, ganadora de cuatro medallas olímpicas, tres de oro y una plata en los Juegos de Río 2016, Tokyo 2020 y Paris 2024, se ha entrenado con esta silueta mientras se preparaba para su ambicioso intento de romper la barrera de los 4 minutos en la milla este jueves en París.

Por su parte, las Vomero Plus están construidas con una mediasuela completa de ZoomX para ofrecer una pisada aún más suave, ligera y reactiva que Vomero 18, la favorita entre los corredores como el icono de la categoría de amortiguación máxima de Nike en calzado de running para asfalto.

Como la expresión máxima del calzado de running para asfalto con amortiguación máxima de Nike, Vomero Premium está diseñada para satisfacer las necesidades de los corredores de maratón de élite, que tradicionalmente utilizan una combinación de zapatillas superligeras y suaves durante su preparación para una carrera.

Como entrenadora de recuperación definitiva, Vomero Premium combina lo mejor de la tecnología de rendimiento de Nike con una altura de talón de 55 milímetros y aprendizajes de las superzapatillas líderes en la industria de la marca para ofrecer un nuevo estándar de amortiguación máxima para kilómetros de recuperación y carreras suaves.

RECUPERACIÓN MÁS RÁPIDA

Inspirándose en las cintas de correr antigravedad que los atletas de élite utilizan para aumentar su kilometraje, exigir más a sus cuerpos y acelerar el tiempo de recuperación, Vomero Premium ofrece una combinación basada en datos de espuma ZoomX y Air Zoom diseñada para crear una experiencia de carrera de bajo impacto que permite a los atletas sentir que pueden entrenarse más allá de sus límites.

"Vomero Premium es una parte clave de mi camino de entrenamiento para romper la milla en 4 minutos. Es tan suave, amortiguada y cómoda que me ayuda a entrenar más duro con menos impacto, lo que me permite recuperarme más rápido y mantenerme enfocada en mi objetivo", comentó Kipyegon.

La mediasuela de espuma ZoomX proporciona propulsión y protección contra impactos en cada zancada, ofreciendo un retorno de energía de cerca del 85 por ciento. Además, los diseñadores de Nike expusieron las unidades Air Zoom en el antepié y el talón para dar a cada unidad más espacio para expandirse y contraerse, aumentando su beneficio y proporcionando aún más retorno de energía.

Combinadas con la mayor altura de talón en la línea de calzado de running para asfalto de Nike, estas innovaciones transforman la experiencia de carrera, ofreciendo una nueva expresión de amortiguación máxima con un diseño visual audaz. "Las cintas antigravedad reducen el peso corporal del atleta para que puedan correr con menos impacto, lo que, según nos dicen nuestros atletas, significa más kilómetros con menos tiempo de recuperación", dijo Ashley Campbell, Expert Product Line Manager, Nike Running Footwear.

"Vomero Premium busca proporcionar una gran reducción de impacto y una sensación similar a la experiencia en la cinta antigravedad. Como siempre en Nike, hemos llevado los límites de lo posible con este modelo a través de la experimentación con Air y el aprendizaje de nuestros productos de competición y amortiguación máxima", añadió.

Vomero Plus mejora la comodidad, amortiguación y capacidad de respuesta de Vomero 18, lo que la convierte en una opción ideal para los corredores que desean aumentar su kilometraje con una pisada mullida que sea suave para el cuerpo, así como para quienes buscan una zapatilla de recuperación cómoda desde los primeros pasos hasta el kilómetro final.

Combinando la tecnología de amortiguación de la franquicia Vomero con aprendizajes de Invincible 3, la silueta cuenta con una mediasuela de espuma ZoomX de largo completo con una altura de talón de 45 milímetros, similar a la de Vomero 18 y 4 milímetros más alta que la de Invincible 3.

La mediasuela utiliza una versión evolucionada de la espuma más ligera, suave y reactiva de Nike para ofrecer una sensación de propulsión y un retorno de energía de aproximadamente el 85 por ciento, lo que convierte a Vomero Plus en una de las mejores opciones para carreras largas.

Un diseño de mediasuela pensado con una geometría rocker aumentada y una plataforma ancha refuerzan la sensación ultra amortiguada de la silueta sin comprometer la capacidad de respuesta ni la estabilidad. Mientras tanto, el upper presenta una malla técnica suave y elástica con mayor comodidad en el cuello y la lengüeta, y la suela está hecha de caucho de alta abrasión que proporciona tracción para distancias largas.

Además, Vomero Plus recoge las necesidades y aspiraciones de entrenamiento de atletas mujeres comprometidas. En particular, las corredoras del Project Dreamweaver, un grupo de atletas no profesionales apoyadas por Nike mientras se entrenaban para las pruebas olímpicas, trabajaron estrechamente con los diseñadores e ingenieros de Nike para perfeccionar la silueta.

Las nuevas siluetas Vomero Premium y Vomero Plus completan la franquicia Vomero de Nike, una de las tres categorías distintas que conforman la renovada línea de calzado de running para asfalto de la marca, que se basa en iconos de confianza y está dedicada a lo que más valoran los corredores: la amortiguación.

La franquicia Vomero representa una nueva era de amortiguación máxima, mientras que Structure ofrece amortiguación con soporte para una pisada estable y Pegasus proporciona amortiguación reactiva para un retorno de energía durante todo el día.

Las Nike Vomero Plus estarán disponibles el 7 de agosto en nike.com y distribuidores seleccionados, mientras que las Premium se podrán adquirir en distribuidores seleccionados el 2 de octubre y, a nivel global, el 16 de octubre.