Nike presenta las zapatillas de 'running' 'Vomero 19' y 'Vaporfly 5' para entrenar y competir. - NIKE

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La división Nike Running ha presentado dos nuevos modelos de zapatillas diseñados para los entrenamientos y la competición, las 'Vomero 19' y las 'Vaporfly 5', que mantienen la máxima amortiguación, la estabilidad y la geometría de sus predecesoras e incorporan una nueva placa Flyplate ondulada y combinan espuma ZoomX con ZoomX LT.

Las Vomero 19 incorporan un menor peso que las 'Vomero 18' y una mayor transpirabilidad. Este modelo combina en la mediasuela una capa de espuma 'ZoomX' con un nuevo compuesto ligero denominado 'ReactX LT', e incluye una parte superior de malla 'Engineered Mesh' sin costuras, una suela exterior radial y un rediseño en la lengüeta y el talón.

La responsable de productos de zapatillas de Nike Running, Ashley Campbell, ha explicado que el objetivo con las 'Vomero 19' ha sido conservar una sensación familiar, cómoda y fiable para cualquier tipo de sesión.

Por su parte, las 'Vaporfly 5', destinadas a distancias desde los cinco kilómetros hasta la media maratón, integran una nueva placa ondulada 'Flyplate' con un mediopié más ancho y una punta alargada para favorecer el impulso y la estabilidad.

En este calzado de competición, la placa trabaja junto a la espuma 'ZoomX' convencional y la nueva 'ZoomX LT', un compuesto un 17% más ligero que ofrece un 8% más de retorno de energía.

El modelo, validado por atletas como el medallista de plata olímpico en los 5.000 metros Mohammed Ahmed, cuenta además con una parte superior de malla técnica 'Vapor Mesh' sin costuras, una plantilla moldeada y una suela exterior de goma 'Goatek'.

Respecto a su llegada al mercado, las 'Vomero 19' estarán disponibles en marzo de 2027 en la web oficial ('nike.com') y en tiendas seleccionadas, mientras que las 'Vaporfly 5', actualmente en fase de prototipo, se lanzarán en otoño de ese mismo año.

Asimismo, Nike ha adelantado que ampliará su catálogo de asfalto en 2027 con las 'Pegasus Fly', un nuevo modelo de la línea 'Pegasus' enfocado en la velocidad diaria.