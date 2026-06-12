NNormal busca corredores para probar que las Kjerag 02 duran más de 1.000 kilómetros. - NNORMAL

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

NNormal, la marca fundada por Camper y Kilian Jornet en 2022, ha lanzado el reto de completar 1.000 kilómetros en 10 días utilizando un único par de sus zapatillas Kjerag 02 para demostrar que su vida útil media es de 1.096 kilómetros, según un estudio que ha llevado a cabo con 172 atletas.

El estudio combina varias metodologías: encuestas a corredores sobre la percepción de desgaste, análisis fotográfico del estado de las zapatillas para validar visualmente el nivel de deterioro, y un modelo estadístico de regresión lineal aprobado por IESE University para estimar el punto de final de vida útil.

"Hemos analizado la Kjerag 02 con un enfoque riguroso, combinando feedback de 172 testers, análisis visual y modelización estadística. Ahora queremos contrastar esos resultados con una prueba real, abierta y transparente", explicó Sito Luis Salas, CEO de NNormal.

El resultado sitúa la vida útil media de la Kjerag 02 en 1.096 kilómetros, confirmando su posicionamiento como una zapatilla diseñada para rendir a lo largo de largas distancias, manteniendo sus prestaciones durante cientos de kilómetros.

Ahora, la compañía quiere poner estos resultados a prueba. Para ello, la marca lanza una convocatoria abierta dirigida a corredores de todo el mundo para completar 1.000 kilómetros en 10 días utilizando un único par de Kjerag 02.

La iniciativa busca a una persona -o a un equipo de hasta tres integrantes- capaz de diseñar y ejecutar su propio reto. Desde travesías de montaña hasta formatos de relevo o proyectos personales de ultra distancia, el planteamiento es libre, siempre que se respete la misma premisa: recorrer 1.000 kilómetros con un único par de zapatillas.

Las personas seleccionadas recibirán un par de Kjerag 02, un outfit completo de NNormal, una GoPro para documentar la experiencia y 1.000 euros para apoyar la producción del proyecto. Además, el reto será compartido en tiempo real a través de los canales de la marca, dejando constancia del desafío.

"Con esta acción, NNormal reabre un espacio para poner en valor la durabilidad en el material deportivo. Porque cuanto mayor es la vida útil de un producto, menor es su impacto ambiental: menos reemplazos significan menos consumo, menos residuos y menos emisiones", señala en un comunicado.

NNormal desarrolla sus productos bajo la filosofía 'Replace Less. Do More', centrada en reducir el impacto ambiental a través de equipamiento diseñado para durar más tiempo y ser utilizado durante más kilómetros.

Éste es el tercer estudio de durabilidad realizado por la marca, tras los análisis previos de la Tomir 02 y la Kjerag 01, y forma parte de su compromiso continuo con el desarrollo de productos más resistentes y longevos.

Con ello, la marca de deportes al aire libre nacida entre las costas de Mallorca y los Fiordos de Noruega, busca maximizar el rendimiento del producto a lo largo de su vida útil, reduciendo la necesidad de reemplazo frecuente y promoviendo un modelo de consumo más consciente entre los consumidores.