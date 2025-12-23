Nuria Castán comparte sus experiencias para "conocer la montaña y saber cómo actuar ante un alud"

La 'rider' español Núria Castán imparte una charla sobre como actuar en la montaña - PRENSA NÚRIA CASTÁN

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La 'rider' española Núria Castán continúa usando su experiencia y sus vivencias a lo largo de su carrera deportiva y el pasado fin de semana estuvo en Baqueira-Beret para concienciar y educar sobre la seguridad en la montaña y en la disciplina que ella practica, el 'freeride'.

Según indicaron este martes desde su departamento de comunicación, este pasado fin de semana la deportista catalana organizó un clínic de Snowboard y Freeride by Núria en la estación ilerdense de Baqueira-Beret, centrado en el conocimiento de la montaña y la técnica de 'freeride'.

El sábado 20 de diciembre, Castán y Montse Bacardit, técnica predictora de aludes del Centre de Lauegi d'Aran e instructora en ACNA, llevaron a cabo una formación teórica y práctica en montaña sobre los principios de nivología y seguridad en aludes, incluyendo el triángulo del alud (condiciones, terreno y grupo), los factores de riesgo humanos y naturales, y la identificación de terrenos favorables y desfavorables. También se revisó el material de seguridad y rescate, compartiendo consejos prácticos y experiencias reales, y se realizaron ejercicios prácticos con pala, sonda y búsqueda en escenario real.

Al día siguiente, tras asentar las bases de seguridad en la montaña, Núria Castán se centró en la técnica de 'snowboard freeride' enseñando a los participantes del clínic a leer el terreno, elegir la mejor línea, hacer aproximaciones y descenso, y les compartió consejos de técnica y de 'freeride' en grupo.

"Como 'rider' profesional, para mí siempre ha sido fundamental transmitir la importancia de conocer la montaña y saber cómo actuar ante un alud. Quiero aprovechar mi experiencia para concienciar y educar a otros. Aún existe mucho desconocimiento, y debemos entender que estos conocimientos son clave, tanto para nuestra seguridad como para poder ayudar a los demás. Por ejemplo, hace nas semanas, mientras entrenaba en Innsbruck, nos sorprendió un alud y muchas personas no sabían cómo actuar en un rescate. Creo que es vital que todos aprendamos estas habilidades", explicó Castán.

Por otro lado, a estas iniciativas, se une la proyección de su mini-documental 'iNNER FIGHT', que narra cómo logró sobrevivir a una avalancha durante una competición del 'Freeride World Tour', el principal circuito de este deporte, y el complejo proceso psicológico posterior hasta volver a competir y ganar incluso en la misma montaña donde estuvo a punto de perder la vida, tanto en grandes festivales internacionales como en sesiones más reducidas. Tras proyectarse en diferente festivales internacionales entre el mes de noviembre y este de diciembre, también estará en el 'BCN Sports Film Festival' de 2026.