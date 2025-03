Núria Castán, en la final del Freeride World Tour: "No hay mucha nieve y hay bastante roca"

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La 'rider' catalana Núria Castán Barón, componente del equipo de la Real Federación Española Deportes de Invierno (RFEDI), ha avisado de que "no hay mucha nieve" en el Bec des Rosses de Verbier (Suiza) y de que sí que "hay bastante roca", de cara al inicio de las finales del Freeride World Tour (FWT) en su modalidad de snowboard.

Del 20 al 30 de marzo, disputará esta cita definitiva del FWT como guinda a una especialidad que quiere ser olímpica en 2030. "Esta temporada no ha sido la mejor a nivel de resultados, pero he conseguido objetivos que tenía en mente como completar un 360º en competición; hacía tiempo que quería hacerlo, pero no lo había hecho aún", declaró Castán este martes a su agencia personal de prensa.

"También me he clasificado para la final, que era mi principal objetivo. Quería mejorar el resultado del año pasado en el que quedé subcampeona del FWT, pero aun así creo que ha sido una buena temporada y ahora toca en Verbier hacer una buena bajada para quedar tercera del ranking general. No hay mucha nieve y hay bastante roca, por lo que deberemos analizar bien la línea y plantear varias opciones y dar mi máximo en la competición para subir al podio en Verbier", añadió.

Debido a las complicadas previsiones meteorológicas hechas por la organización del FWT, la competición en Verbier arrancará este jueves porque el pronóstico es bueno. En cambio, se prevé un fuerte aumento de las temperaturas entre viernes 21 y sábado 22, y no parece que vuelva a nevar ni que haya una ventana meteorológica tras el fin de semana.

Desde las 10.00 horas, el orden del 'freeride' será el siguiente: categoría masculina de snowboard, categoría masculina de esquí, categoría femenina de esquí y categoría femenina de snowboard. Castán llegará a este certamen con dos terceros puestos en su bagaje y siendo cuarta de la clasificación general, con 17.920 puntos.

Lidera por ahora la francesa Noémie Equy, gracias a sus 30.000 puntos; va seguida de la australiana Michaela Davis-Meehan, con 26.000 puntos, y de la también francesa Anna Martinez, con 19.275 puntos.