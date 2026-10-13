Nutripure amplía su gama de nutrición deportiva con las nuevas fórmulas Muscle Protein y Daily Protein. - NUTRIPURE

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La marca francesa Nutripure ha ampliado su gama de nutrición deportiva y bienestar con el lanzamiento de Muscle Protein y Daily Protein, dos nuevas referencias que aportan 24 gramos de proteína por dosis.

Con estas incorporaciones, la compañía busca responder a las necesidades tanto de personas que se entrenan con regularidad como de adultos activos que desean integrar el aporte proteico de forma sencilla en su alimentación diaria.

De este modo, la firma diferencia dos maneras de incorporar este nutriente a la rutina cotidiana. La fórmula de Muscle Protein, concebida para acompañar la progresión muscular y el entrenamiento, combina un 50% de aislado de proteína de suero de leche y un 50% de proteínas de la leche. Cada dosis de 30 gramos incluye aminoácidos esenciales, BCAA y lactasa Tolerase L para favorecer la tolerancia digestiva.

Por su parte, Daily Protein ofrece un enfoque cotidiano al combinar aislado de proteína de leche nativa, clara de huevo y proteína de haba. Esta referencia permite su consumo en batido o integrada en yogures, 'smoothies', compotas, tortitas, crepes y recetas de repostería.

Fundada en 2017 por los hermanos Christophe y Florent Carrio, la empresa fabrica sus productos localmente en Francia. Muscle Protein ha salido al mercado con un precio desde 34,90 euros en versiones neutra, chocolate y vainilla, mientras que Daily Protein se comercializa desde 29,90 euros en opciones neutra y chocolate.