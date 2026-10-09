Ocho de cada diez corredores considera clave la durabilidad al elegir el calzado, según un estudio de Vibram. - VIBRAM

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compañía Vibram ha presentado su nueva campaña global de comunicación 'Long Lasting Confidence', centrada en el rendimiento duradero de sus productos, apoyada en los resultados de un estudio realizado a más de 10.000 consumidores en siete mercados clave, entre ellos los de Estados Unidos, Reino Unido y Francia.

Según esta encuesta, el 78 por ciento de los usuarios considera que la durabilidad es un factor clave o muy importante a la hora de elegir su calzado, situándose como la principal prioridad de compra solo por detrás de la comodidad.

El análisis revela que la demanda de resistencia cobra un papel aún más determinante en segmentos de uso exigente, siendo la característica prioritaria para el 35,9% de los encuestados en el ámbito del trabajo y la seguridad laboral.

Asimismo, un 31,6% de los usuarios de actividades al aire libre y 'trail running' la señala como el atributo principal, mientras que en el sector del rendimiento deportivo se sitúa a la par con la estabilidad como uno de los requisitos fundamentales.

El director general global de Vibram, Paolo Manuzzi, ha destacado que la investigación confirma un valor profundamente arraigado en la trayectoria de la firma, donde la durabilidad se entiende como la capacidad de garantizar prestaciones prolongadas.

Paolo Manuzzi ha señalado que este reconocimiento refleja décadas de investigación y desarrollo, ofreciendo una base sólida para reforzar el posicionamiento de la marca junto a atributos como el agarre, la tracción y la comodidad. "Con esta nueva campaña queremos poner de relieve precisamente este legado, centrándonos en un valor concreto y distintivo para nuestros consumidores y para el futuro de la marca", comentó.

La estrategia comunicativa aborda esta propuesta desde tres perspectivas de uso adaptadas a necesidades específicas: 'long-lasting performance' para recorrer largas distancias en actividades de montaña; 'unbreakability' o resistencia extrema para garantizar un rendimiento constante en el ámbito laboral; y 'durable comfort' en la gama de estilo de vida para la experiencia diaria.

El lanzamiento global de la campaña está previsto a partir de este mes de octubre e incluirá presencia en mercados de EMEA, Estados Unidos, China, Japón y Australia. La difusión se articulará a través de tres piezas audiovisuales de 15 segundos en plataformas digitales como Meta, YouTube y TikTok, además de un vídeo de mayor extensión que estará alojado en el portal oficial de la compañía.