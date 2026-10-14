Off-White presenta la zapatilla 'Be Right Back Trail' con suela Vibram. - VIBRAM

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La marca de moda Off-White ha presentado la nueva zapatilla 'Be Right Back Trail', una evolución técnica del modelo lanzado por primera vez en 2024 que incorpora la tecnología de suelas de la firma especializada Vibram.

El modelo, que estará disponible en sus versiones 'low' y 'high' con un precio de venta recomendado de 550 euros, combina el lenguaje de diseño de la marca con la experiencia en suelas de caucho de alto rendimiento para explorar la intersección entre moda, funcionalidad y cultura de la naturaleza.

El nuevo calzado incorpora el concepto de diseño Vibram Traction Lug, un desarrollo centrado en la forma tridimensional de los tacos y provisto de microtexturas en los bordes. Esta innovación técnica incrementa la tracción hasta un 25% y amplía la superficie de contacto un 50%, lo que aporta una mayor estabilidad, agarre y propulsión en diversos tipos de terreno.

La propuesta reinterpreta los códigos tradicionales del calzado de montaña mediante proporciones específicas, detalles inspirados en el universo exterior y una combinación de materiales en contraste. Con esta estructura, la marca ha concebido una silueta destinada al uso diario en un estilo de vida activo, más que a la práctica deportiva de alto rendimiento.

La presentación del producto viene acompañada por la campaña publicitaria 'Imaginary Outdoor', un concepto que transforma el entorno natural en un espacio de experimentación visual a través de composiciones con piedras de colores vibrantes y terrenos cubiertos de arena.