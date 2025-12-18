Oihane Otaegi y Mikel Unanue no logran el billete olímpico en dobles mixto de curling

Archivo - Oihane Otaegi durante una competición de curling - Europa Press/Contacto/Johan Axelsson - Archivo

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La pareja española formada por Oihane Otaegi y Mikel Unanue no pudo hacer historia y conseguir, en la modalidad de dobles mixto, la primera plaza olímpica del curling español en el Preolímpico que se disputó en la localidad canadiense de Kelowna.

Otaegi y Unanue tenían una complicada misión ya que para tener opciones de optar a estar en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo del próximo mes de febrero debían, primero, quedar entre los dos primeros de su grupo que compartían con siete parejas más para poder entrar en la pelea final por los dos billetes que se repartían.

Pero el dúo, aunque batalló en muchos de sus partidos, no pudo conseguir ninguna victoria y perdió sus siete encuentros ante Nueva Zelanda (5-6), Países Bajos (2-8), Australia (4-9), Francia (6-9), Hungría (6-7), China (7-8) y Dinamarca (1-9).