Lucía con la nadadora Ona Carbonell en un acto del 'Programa de Sueños' de la Fundación Adopta Un Abuelo - ENCARNA CANTOS / ADOPTA UN ABUELO

BARCELONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La exnadadora española Ona Carbonell ha regresado a la piscina para hacer realidad el deseo de Lucía, una madrileña que acaba de cumplir cien años y cuyo mayor anhelo era volver a nadar acompañada de su deportista olímpica favorita, en un proyecyo de la Fundación Adopta Un Abuelo.

El encuentro se ha producido en la piscina del Centro MaNá, situada en el barrio madrileño de Chamberí, dentro del 'Programa de Sueños' de esta entidad social que cada mes cumple el deseo de una persona mayor en riesgo de soledad.

Durante la jornada, ambas han compartido un emotivo baño en el que la doble medallista olímpica en Londres 2012 ha obsequiado a la centenaria con una exhibición privada de natación artística y con el gorro oficial de la selección española firmado con la dedicatoria "Con cariño, para Lucía. Ona Carbonell".

Al salir del agua, la protagonista de esta historia no ha podido contener la emoción por haber regresado al medio que tanto ha marcado su vida. "Darte las gracias no es suficiente. Lloro de alegría. Me ha dado mucha alegría pensar que iba a nadar con una campeona. ¡Esto es vida!", ha expresado Lucía tras completar una experiencia que supone un hito personal en su centenario.

Por su parte, la laureada deportista catalana, que ganó 23 medallas en Campeonatos del Mundo, ha despedido a su compañera de baño con un abrazo y palabras de profunda admiración por su vitalidad. "Lucía, tú eres una campeona de la vida. Ojalá llegar a los cien años con ese carisma, con tu actitud, con tu alegría", ha afirmado Carbonell, quien también ha subrayado la importancia de acompañar a los mayores y el papel imprescindible que desempeñan en la sociedad.

La historia de amor de Lucía con la natación comenzó en 1951, cuando tenía 25 años, momento desde el cual no abandonó las piscinas hasta que la pérdida progresiva de movilidad le impidió continuar con su afición. A las puertas de alcanzar el siglo de vida --un hito que, según las tablas de mortalidad de 2022 del Instituto Nacional de Estadística (INE), solo logran cuatro de cada cien mujeres en España--, la residencia Amavir Coslada (Madrid), donde reside actualmente, contactó con la fundación para trasladar su ilusión.

Apenas unos días antes de celebrar su cumpleaños, la propia Lucía grabó un mensaje en vídeo dirigido a la barcelonesa para proponerle el reto. "¡Hola, Ona! Soy Lucía. Voy a cumplir los cien años dentro de muy poquitos días y quiero cumplir mi sueño. A los 25 años es cuando yo ya empecé a nadar y para mí sería un placer nadar contigo", le trasladó mirando a cámara, una invitación a la que Carbonell respondió afirmativamente en apenas un par de días con un rotundo "Por supuesto. ¡Contad conmigo!".

Con esta iniciativa en el barrio donde Lucía ha vivido la mayor parte de su existencia, el 'Programa de Sueños' de Adopta Un Abuelo supera ya la veintena de deseos cumplidos para personas mayores, entre los que figuran asistir a un partido del Real Madrid o viajar a París. Desde su nacimiento en 2014, este programa intergeneracional ha sumado más de 90.000 horas de compañía a más de 16.000 mayores gracias a una red de más de 26.000 voluntarios.