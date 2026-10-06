El Open Nacional WKA reunirá a 600 deportistas el 17 de octubre en Alcobendas. - OPEN NACIONAL WKA

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pabellón Amaya Valdemoro del Polideportivo José Caballero de Alcobendas (Madrid) acogerá el 17 de octubre el 26 Open Nacional WKA International, que reunirá a unos 600 deportistas y 200 entrenadores de toda España en las disciplinas de Kickboxing, K-1, Muay Thai, Artes Marciales Mixtas (MMA) y Karate/Kyokushinkai.

La cita, que comenzará a las 10:00 horas y pondrá 30 cinturones oficiales en juego, se enmarca en la conmemoración del 50 aniversario de la fundación en 1976 de la Asociación Mundial de Kickboxing y Karate (WKA).

La competición se celebra con la colaboración de la marca de equipamiento deportivo Fujimae y la promotora Unlimited Global Challengers (UGC).

El presidente de WKA España, Antonio Ricobaldi, ha destacado que para la entidad es un privilegio seguir trabajando junto a esta firma en una edición especial vinculada a los 50 años de historia de la federación. "Su trayectoria, experiencia y vinculación con las artes marciales contribuyen al crecimiento y al prestigio internacional de nuestros Open WKA", destacó Ricobaldi.

Asimismo, la organización ha valorado el apoyo institucional del Ayuntamiento de Alcobendas y del concejal de Deportes de la localidad, Jesús Tortosa. La localidad madrileña fue reconocida el pasado mes de diciembre en el Parlamento Europeo en Bruselas como 'Mejor Ciudad Europea del Deporte 2025'.

ACUERDO CON MAD FIGHT STADIUM

Dentro de este 26 Open Nacional WKA también juega un papel importante la promotora Unlimited Global Challengers (UGC), que acaba de cerrar un acuerdo de colaboración con el Mad Fight Stadium, situado en San Sebastián de los Reyes e impulsado y dirigido por el empresario, promotor y exluchador Jacko Nicola.

Éste se trata del primer estadio en España diseñado exclusivamente para albergar eventos de artes marciales y deportes de contacto. Cabe destacar que, a partir de ahora, todos los eventos que se celebren en el Mad Fight Stadium contarán con la homologación de la WKA, lo que, en palabras de Antonio Ricobaldi, "será fantástico para los deportes de contacto de la Comunidad de Madrid y toda España".

"Se van a retransmitir todos los eventos en directo, con un formato espectacular donde podrán brillar todos los peleadores", ha añadido el presidente de WKA España.