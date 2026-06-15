Orfeo Suárez y Jesús Álvarez, distinguidos con el VIII Premio Nacional de Periodismo Deportivo Manuel Alcántara

Archivo - Orfeo Suárez será reconocido con el Premio Nacional de Periodismo Manuel Alcántara. - APDC - Archivo

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los periodistas Orfeo Suárez y Jesús Álvarez han sido distinguidos con el VIII Premio Nacional de Periodismo Deportivo Manuel Alcántara, que reconoce, respectivamente, el mejor trabajo del año y la trayectoria profesional en el ámbito del periodismo deportivo.

Orfeo Suárez ha sido galardonado por su artículo 'El nuevo rey Luis se apunta a la revolución', publicado en el diario 'El Mundo' el 5 de mayo de 2025. Asimismo, el reconocimiento a la trayectoria profesional ha recaído en Jesús Álvarez, referente del periodismo deportivo español y una de las voces más reconocidas de RTVE.

Organizado por la Fundación Manuel Alcántara con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, Fundación Unicaja y la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga (APDM), este galardón, que se entregará en un acto en el mes de septiembre, tiene como objetivo reconocer la excelencia en el ámbito del periodismo deportivo y promover un ejercicio profesional riguroso, comprometido y alineado con los valores del deporte.

El artículo de Orfeo Suárez compara el impacto de Luis Enrique en el Paris Saint-Germain con una auténtica revolución francesa, presentándolo como un líder capaz de transformar un club dominado por las estrellas en un equipo cohesionado.

El jurado ha reconocido su construcción narrativa y su capacidad para explicar, a través de la figura de Luis Enrique, un cambio de rumbo en la forma de entender el fútbol. Asimismo, ha valorado la capacidad del autor para construir "un relato maravilloso sobre una historia conocida" y han subrayado que se trata de un trabajo "lleno de datos objetivos y análisis certero", que ofrece una perspectiva sólida sobre la trayectoria de Luis Enrique al frente del PSG.

Por su parte, el reconocimiento a la trayectoria profesional, que otorgan los organizadores del premio, ha recaído en Jesús Álvarez, periodista con más de cuatro décadas de experiencia en RTVE y una carrera marcada por el rigor, la objetividad y la elegancia profesional.

Jesús Álvarez (Madrid, 1958) es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense. Inició su carrera profesional en 1976 en La Voz de Madrid y Radio Exterior. En 1982 comenzó a presentar el bloque de deportes de los telediarios en Televisión Española.

Condujo espacios como Estudio Estadio o Estadio 2, y cubrió juegos olímpicos, mundiales de fútbol, eurocopas o campeonatos de fórmula 1. También dirigió el área de deportes de los servicios informativos de TVE. Actualmente preside la Asociación Española de la Prensa Deportiva.

El jurado ha destacado su condición de referente para varias generaciones de periodistas, así como su capacidad para desarrollar una larga trayectoria alejada de polémicas y centrada en la información veraz.

También ha valorado su papel como una de las voces históricas del periodismo deportivo en España, su etapa como director de Deportes de TVE y su reciente elección como presidente de la Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD).

El Premio Nacional de Periodismo Deportivo Manuel Alcántara se ha consolidado como una de las principales distinciones dedicadas al periodismo deportivo en España. Desde su puesta en marcha en 2018 ha reconocido a periodistas como Laura Marta Loriente, Ander Izagirre, José Ignacio Pérez Hernández, galardonado en dos ocasiones, Jesús Ortiz García, Jesús Sánchez Ramos y Begoña Fleitas.

Asimismo, figuras emblemáticas del periodismo deportivo han sido homenajeadas por su trayectoria como Alfredo Relaño, Matías Prats Luque, Olga Viza, Paloma del Río, Pepe Domingo Castaño y José Ángel de la Casa, fallecidos en 2023 y 2025, respectivamente, y María Escario.