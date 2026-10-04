Pablo Soler estrena el medallero de España en los World Skate Games con un oro en descenso

Pablo Soler inaugura el medallero de España en los World Skate Games con un oro en descenso - RFEP

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El patinador español Pablo Soler se ha colgado la medalla de oro en la prueba de descenso sobre patines en línea en la primera jornada de los World Skate Games de Asunción 2026, una presea que supone la primera para el equipo español en la cita.

En las pruebas de contrarreloj de 'inline downhill' -descenso sobre patines en línea-, el rider español se ha proclamado campeón del mundo, encabezando un podio que completaron el italiano Daniele Vecchi y el colombiano Juan Agudelo Sánchez, plata y bronce respectivamente. En la misma prueba, Andreu Greses terminó en 18ª posición.

Mientras, en las finales de 'skateboarding vert' -patinaje vertical-, Egoitz Bijueska y Naia Laso terminaron cuarto y sexta del mundo, respectivamente. El vigente campeón del mundo de 'park' peleó hasta el final por las posiciones de medalla y cerró el Mundial a las puertas del podio, y Laso volvió a situarse entre las mejores 'riders' del planeta.

Finalizada su participación en patinaje vertical, ambos se incorporan ahora a la selección española de 'skateboarding park', El Mundial de 'park' forma parte del proceso clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Además, la selección española sénior femenina de hockey línea, actual campeona de Europa, se estrenó con una contundente triunfo ante Italia (7-1), y este domingo afrontará dos encuentros más ante Argentina y Francia. La selección júnior masculina también superó a Namibia (3-12) y a China Taipei (5-1) en la fase de grupos.

Mientras, en 'skate cross' Sergio Trujillo consiguió el séptimo mejor tiempo y Linda Zhu terminó en novena posición, y ahora buscarán las medallas en las rondas eliminatorias.

Por su parte, la selección española femenina absoluta de hockey patines, vigente campeona del mundo, debutará este domingo frente a Francia, igual que la selección Sub-19 masculina, que se estrenará ante Italia. España afronta ambos campeonatos con el objetivo de defender los títulos conquistados hace dos años en los World Skate Games de Italia.