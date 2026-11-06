Pat Long (NFL): "Tom Gabarró se encuentra en el entorno adecuado para sacar el máximo partido a todo su potencial"

Balón del NFL Madrid Game 2026, en la sede de Europa Press. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director de Desarrollo Internacional de fútbol americano en la NFL, Patrick Long, considera que Tom Gabarró, único jugador español en la prestigiosa 'NFL Academy', "se encuentra en el entorno adecuado para sacar el máximo partido a todo su potencial", gracias a un programa que "no tardará mucho en empezar a dar sus frutos" con una presencia mayor de jugadores españoles.

"Estoy seguro de que Madrid está preparada para este segundo partido; recuerdo el partido del año pasado. Fue muy emocionante y ya se percibía como una especie de mini Super Bowl. Así que creo que ese ambiente ya se ha consolidado y espero que este año podamos estar a la altura e incluso superarlo", señaló el directivo de la NFL en una entrevista a Europa Press sobre el partido de este domingo en el Santiago Bernabéu entre Cincinnati Bengals y Atlanta Falcons.

Aunque Long apunta más allá y celebra la importancia de traer a la élite del fútbol americano a Madrid para potenciar el talento y los referentes de este deporte en España. El principal es Tom Gabarró, único español en la NFL Academy, jugando un papel "fundamental" para el desarrollo de la disciplina en un país en el que otros deportes dominan los colegios y el ocio de los más pequeños.

"Creo que cuanta más gente haya, tanto a un nivel alto como en inferiores -ya sea en flag o en el desarrollo hacia el tackle-, garantizas que ofrecemos tantas oportunidades de juego como sea posible aquí en España, en todo el país, es un objetivo cada vez más importante. Así que esperamos poder celebrar en el futuro más pruebas de selección y captación de talentos aquí. Estoy deseando ver lo que sé que será un futuro brillante aquí en España para el crecimiento de este deporte", dijo, antes de que el sábado se repita el partido entre jugadores de la Academy y la selección española Sub-19.

Además, Long defendió que Gabarró "se encuentra en el entorno adecuado, sin duda, para sacar el máximo partido a todo su potencial". "Pero creo que todos nuestros programas están diseñados para identificar y potenciar al máximo el potencial de esos futuros héroes locales. Creo que no tardará mucho en empezar a dar sus frutos en forma de una especie de comunidad de antiguos alumnos en la NFL, ya que esperamos empezar a ver más jugadores españoles", avanzó.

"Creo que es un lienzo en blanco: el cielo es el límite en cuanto a crecimiento. Y será cuestión de hacia dónde decidamos orientar nuestra estrategia y centrar nuestros esfuerzos. Luego están las nuevas sedes de la academia; ya sea inspirándonos en otros deportes, el fútbol americano o el fútbol, por ejemplo. Pero la clave de la estrategia es ofrecer más oportunidades. Y eso significa contar con programas más amplios y en más lugares. Así que esperamos poder avanzar en esa dirección, estar presentes donde tenga sentido estratégicamente en más lugares del mundo", ahondó.

Además, Long explicó en qué consiste el International Player Pathway (IPP), que es "una vía directa para que el talento internacional llegue a formar parte de una plantilla de la NFL", a través de un proceso que comienza cuando identifican y seleccionan a los jugadores, a través de ojeadores propios o cuando un deportista se ofrece. "Pueden venir de un deporte afín, de una carrera profesional previa, siempre que no tengan contrato vigente; o pueden tener una experiencia deportiva mínima o nula, seleccionamos en condiciones de total igualdad de oportunidades", detalló.

"Cada año, el programa suele acoger entre 12 y 18 deportistas, más o menos, año tras año. Llegan a mediados de enero a nuestras instalaciones de entrenamiento en Fort Myers, Florida, y a partir de ese momento viven, respiran, duermen y comen fútbol americano durante 10-15 semanas. Y la preparación culmina en su 'pro day', similar a la NCAA en Estados Unidos. Y, en última instancia, el 'draft' del año pasado fue un hito para nosotros, ya que dos proyectos del IPP fueron seleccionados, lo cual es fantástico", completó Long.

Pero la NFL no se pone una cifra objetivo de jugadores internacionales en la liga. "La cifra que te daría es tantos como sea posible", comentó, mientras que la NFL Academy "es una apuesta a más largo plazo". En ella, forman a "estudiantes-deportistas" que, "en muchos casos, pasan a la NCAA". "Este año contaremos con unos 50 jugando en la NCAA, de los cuales más de 30 lo hacen en la División I", remarcó.

"Así que tenemos mucho terreno que recuperar si nos fijamos en algunas de las otras grandes ligas de otros deportes, pero creo que la estrategia es sólida y ahora se trata de redoblar la apuesta y mantener el rumbo", apuntó Long sobre el futuro de estos proyectos.

Finalmente, el directivo analizó la entrada con fuerza del fútbol americano en España y su cultura, "conociendo la rica y profunda historia de los deportes de élite existentes", así como "los iconos, las superestrellas y los héroes locales que han surgido de este país". "Nos queda mucho por hacer para alcanzar esos niveles; pero creo que lo importante es planteárselo como si se tratase de un deporte emergente o de una nueva oportunidad interesante y atractiva para que los jóvenes deportistas se fijen en este deporte con el que quizá no hubieran tenido contacto antes, ni lo hubieran jugado en el Madden", indicó.

"Y que se den cuenta de que ellos también pueden practicarlo, ya sea en la modalidad de flag o de 'tackle', y lleguemos al lema de que hagamos nuestra parte para asegurarnos de que ofrecemos acceso a oportunidades a cualquiera que quiera coger un balón de fútbol americano, ponerse un casco y probar este deporte, y que, si quiere dedicarse a él al más alto nivel, le acompañemos en cada paso de ese camino", sentenció.