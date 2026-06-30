Los patinadores artísticos rusos podrán volver a competir a nivel internacional la próxima temporada

Archivo - La patinadora rusa Adeliia Petrosian, en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026. - Europa Press/Contacto/Peter Kovalev - Archivo

BERLÍN (ALEMANIA), 30 Jun. (dpa/EP) -

Los patinadores artísticos rusos y bielorrusos podrán volver a competir a nivel internacional bajo bandera neutral a partir de la próxima temporada, después de que la Unión Internacional de Patinaje (ISU) haya levantado la prohibición impuesta a raíz de la invasión rusa de Ucrania.

"Los deportistas que representen a Rusia y Bielorrusia podrán competir sin elementos de identificación estatal, es decir, sin banderas nacionales, equipaciones nacionales ni himnos nacionales", declaró la ISU en un comunicado este martes.

Los deportistas rusos y bielorrusos, país que ha apoyado la guerra de Moscú en Ucrania, fueron excluidos de las competiciones internacionales tras la invasión iniciada el 24 de febrero de 2022.

Ahora, en virtud de la modificación, los patinadores de ambos países serán readmitidos en las competiciones, salvo que "se encuentren actualmente en servicio activo en las fuerzas armadas o en un organismo de seguridad nacional de Rusia o Bielorrusia" o que "hayan participado activamente en operaciones militares en la guerra contra Ucrania o hayan apoyado de forma activa y pública dicha guerra".

La ISU afirmó que había tenido en cuenta "la evolución de la situación en todo el Movimiento Olímpico y los diferentes enfoques de otras federaciones internacionales" a la hora de tomar esta decisión, porque otras federaciones ya han levantado sus prohibiciones a deportistas rusos y bielorrusos. La Federación internacional subrayó que "sigue condenando todos los conflictos armados en todo el mundo" y "prestando apoyo financiero a los patinadores ucranianos".