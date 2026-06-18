Pau Gasol: "El futuro del deporte debe construirse con los atletas, no sólo para los atletas"

Pau Gasol durante su participación en el I Foro de Atletas del COE - COE

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exbaloncestista español de Los Ángeles Lakers Pau Gasol dejó claro este jueves que "el futuro del deporte debe construirse con los atletas y no sólo para los atletas", a los cuales hay que poner en "el centro de la conversación", recalcando el "compromiso" de la Oficina de Atención al Deportistas (OAD) y del Comité Olímpico Español (COE) con el deportista en la "transición" después de la carrera y en la "maternidad".

"Hay que poner en el centro de la conversación a quienes dan sentido al deporte cada día, los propios deportistas. Este foro no surge de forma aislada, sino que es parte del compromiso que el Comité Olímpico Español mantiene desde hace años con el acompañamiento al deportista a lo largo de su trayectoria. Este compromiso se refleja especialmente en la OAD y el COE", señaló Gasol en el I Foro de Atletas organizado por el COE y la OAD.

El triple medallista olímpico inauguró este encuentro agradeciendo al COE el evento, y mostrándose "feliz" al compartir este "espacio" con tantos deportista que "aman del deporte". El catalán destacó el trabajo del COE en el apoyo cada vez más "integral" hacia los deportistas, especialmente en la "formación académica" y la "orientación profesional". Además del acompañamiento en momentos claves de los atletas como la "transición" después de la carrera y la "maternidad".

El presidente de la Comisión de Deportistas del Comité Olímpico Internacional (COI) puntualizó que, en los más de 20 años de funcionamiento del COE, se ha acompañado alrededor de 4.000 deportistas y exdeportistas, y pidió alargar este "punto de encuentro" donde puedan "compartir experiencias y aprender", pero también prepararse "para el futuro". "Y sobre todo sentirnos acompañados. Tenemos claro que el futuro del deporte debe construirse con los atletas, no sólo para los atletas", advirtió.

El doble campeón de la NBA adelantó que este I Foro de Atletas aborda temas "fundamentales" de los deportistas como la "carrera dual", el "bienestar integral", la "salud física" y "mental", y la "preparación para el futuro profesional". "Y también será una oportunidad para conocer mejor los servicios y apoyos que el COE pone a vuestra disposición para acompañaros antes, durante y después de la carrera deportiva", añadió Pau Gasol.

El exbaloncestista invitó a visitar la página web 'Athlete365' para conocer todos los servicios que dispone a nivel internacional el COI. "La importancia de rellenar estas entrevistas, de que nos deis vuestro 'feedback', de tener esta comunicación directa que nos permite tener un sentido de la realidad, de la problemática, de cualquier cosa, de cualquier situación. Son realmente fundamentales", recalcó Pau Gasol.

"Además, el foro tiene la voluntad de consolidarse como una cita anual, que este va a ser el primero, del que estoy seguro serán muchos. Y agradecer el esfuerzo que se ha hecho desde el COE, Alejandro y a todo tu equipo también para que esta sea la primera edición. Que sea un punto de encuentro donde podamos compartir experiencias, aprender", aseveró el catalán.

El doble campeón de la NBA adelantó que este I Foro de Atletas abordará temas "fundamentales" de los deportistas como la "carrera dual", el "bienestar integral", la "salud física" y "mental", y la "preparación para el futuro profesional". "Y también será una oportunidad para conocer mejor los servicios y apoyos que el COE pone a vuestra disposición para acompañaros antes, durante y después de la carrera deportiva", añadió Pau Gasol, que se despidió animando a los deportistas a aprovechar esta jornada para que sea "útil e inspirador" para ellos.