Paula Leitón: "Tenemos la espinita del Europeo, pero nos va a servir para coger impulso para el Mundial"

La jugadora de waterpolo Paula Leitón recibiendo el premio de manos de la Reina Letizia. - José Oliva - Europa Press

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La jugadora española de waterpolo Paula Leitón ha comentado este miércoles que el quinto puesto logrado en el Europeo 2026 es "una espinita" para el equipo, pero que ha de servirles para "coger impulso" de cara al Mundial que se disputa el próximo año, en el que también está en juego la clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

"Tenemos la espinita del quinto puesto del Europeo, pero creo que nos va a servir para coger impulso de cara al próximo Mundial, que es el año que viene, y que dará clasificación para los Juegos Olímpicos. Esto nos tiene que hacer más grandes y nos tiene que hacer ir a por el objetivo con muchísimo más trabajo", afirmó la internacional española en la entrega de los Premios Nacionales del Deporte.

Una Leitón que ha destacado que el premio ha sido un reconocimiento individual pero "también colectivo". "La copa que ha recogido Laura Esther es para todas, fruto de un trabajo que son cuatro años. No es simplemente lo que conseguimos en París, sino también de todas las compañeras que han caído por el camino y de todo el mundo que ha estado empujando. Que te reconozcan tanto individualmente como por equipo es lo más grande desde el CSD y también desde la Casa Real", añadió.

En cuanto a su premio a nivel individual, la boya española señaló que es un reconocimiento "a la carrera deportiva", pero también "a toda la labor" que hay detrás de la referente en la que se ha convertido para luchar por "la diversidad de cuerpos". "Que te lo reconozcan a los valores y toda una trayectoria, sólo puedo estar orgullosa, porque no es sólo para mí", expresó.

La campeona olímpica en París subrayó la importancia de ser referente en lo extradeportivo. "Todos los valores que me ha inculcado el deporte y que he aprendido, he conseguido que los demás los vean y los puedan coger. Es importante que los niños vean todo el trabajo que hay dentro y fuera", recalcó.

En cuanto a su encuentro con los Reyes de España, la catalana agradeció poder "hablar con ellos" y poder hacerles llegar su libro 'XXL: Del oro olímpico a la lucha contra la gordofobia' publicado en octubre. "Me ha estado diciendo su Majestad que le ha gustado, que gracias por la labor que hago para los niños y niñas más pequeños que pueden estar sufriendo una situación de acoso y bullying", anexionó.

"Es una fiel seguidora, tuvimos la suerte de poderlos tener en París 2024 en aquella final tan intensa y tan luchada que tuvimos para conseguir el oro. Me ha estado preguntando por la Copa de la Reina de este año, cómo van los resultados. Al final está detrás de todos los deportistas y de todas las deportistas y es increíble cómo lo llevan todo al día. Están pendientes de todos y saben en qué punto de la temporada estamos", dijo sobre su conversación con la Reina Letizia.

Por último, habló de lo que supone ser embajadora de una marca como Iberdrola: "Han hecho una apuesta muy grande por el deporte femenino a nivel español, y sin esta ayuda no sería posible coger ese impulso. Que me hayan elegido como deportista referente en el deporte del waterpolo es un orgullo, así como poder llevar todos los éxitos que conseguimos y mi nombre a una empresa tan grande".