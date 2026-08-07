Paula Otero y Candela Sánchez terminan séptima y novena en la final de 3 kilómetros eliminatorios al esprint

Instante de la prueba de 5 kilómetros de aguas abiertas del Europeo de París - Europa Press/Contacto/Gian Mattia D'Alberto

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las nadadoras españolas Paula Otero y Candela Sánchez han terminado en séptima y novena posición, respectivamente, en la final de tres kilómetros eliminatorios al esprint de aguas abiertas del Campeonato de Europa de deportes acuáticos, que se está celebrando en París, mientras que en la competición masculina Mateo García que se quedó a las puertas de la final y Mario Méndez fue eliminado en la primera ronda.

En las aguas del río Sena, Otero y Sánchez consiguieron llegar a la carrera definitiva, donde solo España y la anfitriona Francia han conseguido meter a más de una nadadora en el 'Top 10' -dos las españolas y tres las francesas-.

En la final, dominó sin oposición la alemana Isabel Gose, que se colgó la medalla de oro al cruzar la meta con un tiempo de 6:41.0, tres segundos por delante de la húngara Bettina Fabian (6:44.1). La italiana Ginevra Taddeucci, doble campeona europea, se llevó el bronce (6:44.8).

La competición comenzó con las dos series clasificatorias en un apasionante 1.500 metros. En la serie 1, Paula Otero y Clara Martínez de Salinas pasaron quinta y séptima, mientras que en la segunda se metió Candela Sánchez, quinta, sobre diez plazas en cada eliminatoria.

Ya en la primera semifinal, sobre 1.000 metros y minutos después, Otero se metió por el medio, tiró de brazo y alcanzó la quinta plaza -última de acceso a la fina- por cuatro décimas ante la rusa Polina Koziakina, mientras que Martínez de Salinas quedó eliminada. En la segunda, Sánchez se mantuvo atenta en el embudo final y logró la quinta plaza que le daba el acceso a la finalísima.

En la categoría masculina, Mateo García y Mario Méndez no pudieron acceder a la lucha por las medallas. García, cuarto en su serie de la primera ronda, se quedó a las puertas de la final al ser séptimo en las semifinales (10:59.8), a dos puestos del billete. Méndez, por su parte, cayó en la preliminar por 'photo-finish' al ser duodécimo en la misma serie que su compatriota (15:37.3).

El húngaro David Betlehem, subcampeón en las pruebas de cinco y diez kilómetros, consiguió por fin el oro al parar el crono en la final en 6:12.9, por delante de los franceses Marc-Antoine Olivier (6:16.2) y Logan Fontaine (6:16.4).

La competición estuvo rodeada por la polémica en torno a la calidad del agua del río Sena. El entrenamiento del jueves se canceló tras detectarse combustible en el río. Sin embargo, las mediciones más recientes de la calidad del agua mostraron que no se había superado ningún valor límite. Tras una inspección visual adicional el viernes por la mañana se autorizó la celebración de las pruebas.