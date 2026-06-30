El periodista Javier García publica 'Lo que no se ve en la radio', memorias más allá del micrófono

El periodista Javier García publica 'Lo que no se ve en la radio', un manual de memorias más allá del micrófono. - CÍRCULO ROJO

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El periodista Javier García Romero, subdirector de 'La Trinchera de Llamas' en esRadio, cuenta cómo funciona el oficio desde dentro de la redacción más allá del micrófono en su libro 'Lo que no se ve en la radio', prologado por el productor David Casas y editado por Círculo Rojo.

El libro, de 158 páginas y que sale a la venta este julio, habla de los 'sonidos' que el oyente nunca escucha, el de las decisiones tomadas en segundos, los guiones reescritos de madrugada, los directos que se rompen en antena y las noticias que cambian mientras todavía se están contando.

La radio sucede detrás del micrófono, y ese mundo casi nunca se ve. En 'Lo que no se ve en la radio', Javier García Romero abre las puertas de la redacción para contar cómo funciona realmente el oficio en doce capítulos en los que responde, mediante situaciones reales, a preguntas como el criterio que decide la apertura de un informativo.

Asimismo, en sus páginas se comenta qué es lo que hace creíble a un periodista, se justifica por qué la voz es la herramienta más difícil de dominar y cómo se cuenta una tragedia sin perder el respeto a las víctimas.

A medio camino entre la memoria personal y el manual de oficio, 'Lo que no se ve en la radio' es su debut literario y el libro que su propio autor habría querido leer cuando empezó a acercarse al periodismo, un oficio sin artificios y en el que lo que no se ve sigue siendo lo más importante.

Atraviesa sus páginas la memoria de Elia Rodríguez, directora de 'Es la Mañana de Fin de Semana' en esRadio, cinco años después de su fallecimiento y de la huella humana y profesional que dejó en profesionales como el propio Javier García.

El libro se presentará el próximo 30 de julio en la Biblioteca María Lejárraga de Madrid y el 3 de septiembre en la Biblioteca Pública de Guadalajara, el 10 de septiembre en la Biblioteca Eugenio Trías del Parque del Retiro en Madrid, y el 1 de octubre, en la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM en la capital de España.

Madrileño, Javier García Romero (1995), es periodista. Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, hizo el máster de la cadena COPE, donde trabajó como productor en el programa de Carlos Herrera. En esRadio ha pasado por la redacción de informativos junto a Juan Pablo Polvorinos y por 'Es la Mañana de Fin de Semana' hasta llegar a su puesto actual.

Ha cubierto sobre el terreno el accidente ferroviario de Adamuz y dirigido el especial de esRadio sobre la detención del dictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.