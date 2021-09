Pilar Rubio amadrina el lanzamiento en España de la aplicación de fitness Buddyfit.

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presentadora, actriz y modelo Pilar Rubio ha amadrinado este miércoles el lanzamiento en España de la aplicación de fitness Buddyfit, un 'gimnasio digital' de la que es socio y embajador el delantero sueco del Milan Zlatan Ibrahimovic que cuenta con casi 20.000 suscriptores desde su fundación en Italia en octubre de 2020.

"No hay excusas, 15 minutos al día los podemos sacar todos y 15 es mejor que nada. Yo realmente entreno una hora al día, 5 días a la semana, me hace sentir mejor y me hace tener más energía. Aún con esto, no he llegado a hacer ni la mitad de clases que ofrece la app. 400 clases de entrenamientos de distintas modalidades dan para mucho", dijo Pilar Rubio.

Rubio, esposa del futbolista español del París Saint Germain Sergio Ramos, destacó que Buddyfit ha pensado en los niños. "Ellos también pueden hacer gimnasia, así evitamos que haya sobrepeso, sedentarismo y les inculcamos buenos hábitos y promovemos actividades en familia entrenando juntos", subrayó.

Además de Pilar Rubio, el acto ha contado con la participación de Stefano Manzoni, CEO y cofundador de Buddyfit, quien ha asegurado que es una aplicación muy asequible que permite entrenar en cualquier lugar desde el teléfono, una tableta u ordenador.

"La inactividad es el cuarto factor de riesgo de mortalidad en el mundo y esto nos motivó para buscar una solución saludable, entretenida, dinámica y fácil para que todo el mundo dedique un tiempo necesario al día a entrenar. Además, la app cuenta con muchas clases diferentes y estilos de entrenamientos para que te diviertas entrenando al mismo tiempo que interactúas con el entrenador ya que las clases suceden en tiempo real", señaló Manzoni.

El modelo de Buddyfit funciona como un gimnasio digital. Con más de 400 clases en directo al mes y más de 20 entrenadores 'top' en España brinda la posibilidad de que cualquiera pueda engancharse a la vida deportiva, ofreciendo clases tanto en directo como grabadas de una amplia gama de disciplinas: cardio, HIIT, pilates, yoga, funcional y más.