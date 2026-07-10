La pista Avet de Grandvalira es inspeccionada por la FIS para la Copa del Mundo femenina de esquí alpino de 2027. - TONI UBACH

La prueba se celebrará en Soldeu el 6 y 7 de marzo de 2027 en la estación andorrana

SOLDEU (ANDORRA), 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación Internacional de Esquí (FIS) ha inspeccionado este viernes la pista Avet de la estación andorrana de Grandvalira para acabar de definir los aspectos técnicos y organizativos de la prueba de la Copa del Mundo femenina de esquí alpino, que se disputará el 6 y 7 de marzo de 2027.

En esta ocasión, el sector de Soldeu acogerá las pruebas técnicas de eslalon gigante y eslalon. La visita ha sido liderada por el director deportivo del evento, Santi López, que ha recibido al director del circuito femenino de la Copa del Mundo de la FIS, Peter Gerdol.

Durante la jornada se han revisado sobre el terreno las diferentes operativas de la competición, se han validado los puntos de salida de las carreras y se han tratado los compromisos entre la FIS y el comité organizador.

"Esta inspección es el momento en el que acabamos de definir todos los detalles del escenario de competición y reforzamos el trabajo conjunto con la FIS para garantizar el mejor evento posible", comentó López.

Por su parte, Gerdol ha asegurado que "siempre es una satisfacción volver a Soldeu". "La pista Avet es muy buen escenario para el circuito femenino y estoy convencido de que volverá a ofrecer grandes carreras", añadió.

En la inspección también han participado otros responsables técnicos de la FIS, el gerente de la Federación Andorrana de Esquí (FAE), Carlos Visa, y varios miembros del comité organizador.