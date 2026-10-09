Polar presenta el brazalete Loop Armband para medir la frecuencia cardíaca en el brazo. - POLAR

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compañía tecnológica Polar ha anunciado el lanzamiento del brazalete deportivo 'Loop Armband', diseñado para llevarlo en la parte superior del brazo y medir la frecuencia cardíaca durante la práctica del ejercicio físico.

Fabricado con un tejido elástico, suave y cómodo, el nuevo brazalete ofrece una sujeción segura orientada a mantener la monitorización de la frecuencia cardíaca y la actividad física durante entrenamientos de alta intensidad.

La product business manager de Polar, Sanna Meriö, ha explicado que este lanzamiento responde a una demanda continuada por parte de la comunidad de usuarios. Según ha señalado, la colocación en el brazo permite que el dispositivo permanezca estable durante los esfuerzos intensos, garantizando datos fiables de frecuencia cardíaca y dejando la muñeca libre para realizar movimientos específicos, levantar peso o sujetar equipamiento deportivo.

Esta ubicación estratégica contribuye a mejorar la fiabilidad de las mediciones al evitar deslizamientos o rebotes en actividades como la fuerza, el tenis, el pádel o el HIIT, donde el uso en la muñeca suele limitar el registro.

De forma paralela, la firma ha presentado una nueva colección de correas intercambiables para el uso diario de Polar Loop, entre las que destaca un modelo de silicona reversible de dos colores con cierre magnético y resistente al agua.

Asimismo, la oferta de complementos se ha ampliado con una gama de correas de piel auténtica con curtido vegetal, diseñadas para adaptar el dispositivo a entornos profesionales u ocasiones especiales.

Todos los nuevos accesorios se han puesto a la venta a través del portal oficial polar.com y en distribuidores seleccionados, pudiendo adquirirse por separado o como complemento al comprar un dispositivo.