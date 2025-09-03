Polar presenta 'Polar Loop', su primer 'wearable' sin pantalla y sin suscripción.

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La marca de tecnología deportiva y fitness Polar anuncia este miércoles el lanzamiento de Polar Loop, su primer 'Smart wearable' sin pantalla y sin suscripción, que registra actividad, sueño y entrenamiento las 24 horas del día y está pensado para integrarse de manera natural en la rutina diaria.

A diferencia de otros dispositivos del mercado, Polar Loop no requiere suscripción, pues se trata de una compra única en la que todas las funciones están disponibles desde el primer día, sin costes adicionales.

Las preventas comienzan este 3 de septiembre en Polar.com y tiendas y web de El Corte Inglés y los envíos se iniciarán a partir del 10 de septiembre.

Con Polar Loop, la compañía finlandesa concentra 50 años de experiencia en ciencia del deporte y monitorización cardíaca en un diseño minimalista y cómodo. El dispositivo recopila datos en segundo plano y los presenta en la aplicación gratuita Polar Flow, que centraliza métricas de actividad, sueño, recuperación y entrenamiento.

"Queremos animar a las personas a centrarse en el impulso diario: esas pequeñas acciones que, mantenidas en el tiempo, generan cambios duraderos. La vida misma se mueve en círculos, moldeada por nuestras rutinas. Polar Loop ayuda a reconocer y mejorar esos patrones, fomentando hábitos más saludables y sostenibles", manifestó Sander Werring, CEO de Polar.

Polar Loop ha sido diseñado en Finlandia por el mismo equipo de los galardonados Polar Grit X2 y Polar Vantage V3. Su correa textil intercambiable está disponible en los colores Night Black, Greige Sand y Brown Copper, combinando comodidad, ligereza y la posibilidad de personalización con otros estilos y tonos.

Su batería ofrece hasta 8 días de autonomía y la memoria interna puede almacenar hasta 4 semanas de datos, lo que elimina la necesidad de recargas frecuentes. Gracias a la tecnología Polar Precision Prime, registra con precisión frecuencia cardíaca, actividad, sueño, recuperación y entrenamientos, todo ello sin necesidad de pantallas ni botones.

PRIVACIDAD Y CONFIANZA

El nuevo dispositivo pretende reflejar el compromiso de Polar con la privacidad y la transparencia. Tanto Polar Loop como la aplicación Polar Flow son libres de suscripciones y costes ocultos: los datos de actividad, sueño y recuperación y entrenamiento pertenecen al usuario, quien puede consultarlos, exportarlos o eliminarlos en cualquier momento.

Al desarrollarse íntegramente en Europa, los dispositivos Polar cumplen con las estrictas normativas de protección de datos de la UE. La información nunca se comparte con terceros y se elimina al cerrar la cuenta, garantizando así control total y confianza al usuario.