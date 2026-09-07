La policía alemana investiga a un luchador georgiano por una agresión al judoca olímpico Timo Cavelius

Archivo - El judoca olímpico alemán Timo Cavelius - Hannes P Albert/dpa - Archivo

LEIPZIG (ALEMANIA), 7 (dpa/EP)

La policía alemana abrió este lunes una investigación al luchador georgiano del club JC Leipzig Akaki Japaridze por agredir presuntamente al judoca olímpico alemán Timo Cavelius, quien tuvo que ser hospitalizado tras este ataque.

Y es que Japaridze, tras ser derrotado por el propio Cavelius en el segundo combate de la liga alemana de judo, propinó tres puñetazos al alemán a la salida del combate, después de que este celebrase su victoria, y le causó una fractura en la mandíbula y la pérdida de dos dientes, por lo que tuvo que ser hospitalizado.

Según la policía alemana, el georgiano ya no se encontraba en el pabellón deportivo de Leipzig cuando las autoridades llegaron al lugar de los hechos, ya que había regresado al hotel. Además, según algunas informaciones, el georgiano está de vuelta en su país de origen.

Mientras se investiga este suceso, los organismos rectores de este deporte tomarán medidas adicionales. Así, la Federación Alemana de Judo (DJV) ha informado de lo sucedido a la Federación Internacional de Judo (IJF), a la Unión Europea de Judo (EJU) y a la Federación Georgiana de Judo.

Timo Cavelius, que ya participó en los Juegos Olímpicos de París 2024 y se encuentra en mitad preparación para los próximos Juegos en Los Ángeles de 2028, no podrá sumar puntos clave para el ranking mientras permanezca fuera de juego debido a la agresión y se perderá el Mundial del próximo mes.